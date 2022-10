Eltört Tordai Bence ujja egy rendőri intézkedés közben

Tordai Bence, a Párbeszéd országgyűlési képviselője közölte, hogy csütörtökön Budapest V. kerületében kilakoltattak egy idős asszonyt a rendőrök, az intézkedés közben még az ő ujja is eltört.

„A mai fideszes kilakoltatás legszomorúbb eredménye: hajléktalanná tettek egy kiszolgáltatott, beteg, idős asszonyt. Ehhez képest legfeljebb kellemetlen mellékkörülmény, hogy a rendőri intézkedés közben eltört az ujjam” – írta az országgyűlési képviselő abban a bejegyzésben, amelyben a begipszelt kép és az orvosi látleletet is látható.

Tordai Bence azt is hozzátette, hogy múlt héten Budapest V. kerületének polgármestere, Szentgyörgyvölgyi Péter hiába szavazta meg a kilakoltatások felfüggesztést a Fővárosi Közgyűlés legutóbbi ülésén. Most ugyanis – Tordai szerint – a kerületi polgármester

törvénysértés árán, az önkormányzatnak anyagi veszteséget is okozva, könyörtelenül végigvitte a kilakoltatást.

A képviselő szerint emellett az eset másik tanulsága – az ujjtörést illetően – az, hogy „az erőszakmentes ellenállás alacsony kockázatú, de nem teljesen kockázatmentes formája a polgári engedetlenségnek”.

Ez áll az eset hátterében az önkormányzat szerint: több éve húzódik a dolog

A V. kerületben történő kilakoltatásról már egyik keddi cikkünkben is beszámoltunk.

Akkor a kerület, Belváros–Lipótváros Önkormányzata – írásunk megjelenését követően – levelet küldött szerkesztőségünknek, amelyben a kilakoltatást hosszabban megindokolta. Azt írták:

A társasház közös képviselője több alkalommal élt már panasszal a bérlő közösségi együttélés legalapvetőbb kritériumainak sem megfelelő viselkedésére. 2020.07.21-én a társasház közös képviselője jelezte, hogy csatornaelzáródási probléma miatt szükséges lenne a szakemberek bejutása a lakásba. A bérlő többszöri felszólítás ellenére sem biztosította a bejutást, így a szomszédos magántulajdonú lakásban a probléma a mai napig fennáll. 2022.09.06-án a közös képviselő az önkormányzati lakásból történő ázás miatt fordult ismét az önkormányzathoz, a bérlő a bejutást ezúttal is akadályozta. Majd a közös képviselő közegészségügyi eljárás megindítását kérte (képekkel bizonyítva a szükségességét), mivel a bérlő a háztartási hulladékát a padlástérben és a lakáshoz tartozó tárolóban gyűjti. Ez járványügyi problémákat és többletköltséget okoz a társasháznak.

Hozzátették: a bérlő 2022. szeptember 22-én kelt végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmét a bíróság elutasította. „A bíróság álláspontja szerint a kötelezettnek több éve volt arra, hogy lakhatásának körülményeit rendezze, a végrehajtási eljárásban a továbbiakban nincs lehetőség arra, hogy a felfüggesztéssel az eljárás tovább húzódjon, mert – a bíróság meglátása szerint – ha a kötelezett az elmúlt években nem tett intézkedéseket helyzetének javítására, így még további hat hónap alatt nem várható, hogy ez be fog következni.”

A V. kerület mellett több másik kerületben is zajlottak, zajlanak kilakoltatások. A minap még a Budapesti Sakkszövetség volt főtitkára is utcára került, de az utóbbi hetekben már arra is volt példa, hogy aktivisták sikeresen akadályoztak meg egy kilakoltatást.

Kerestük a rendőrséget

Azzal kapcsolatban, hogy miként tört el a csütörtöki kilakoltatáson az országgyűlési képviselő ujja, megkerestük a Budapesti Rendőrfőkapitányságot. Ha válaszolnak, frissítjük írásunkat.

(Borítókép: Tordai Bence 2022. július 22-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)