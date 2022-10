Aki ezeket a tüneteket észleli, akár covidos is lehet

„A torokfájással, náthával, tüsszögéssel járó megbetegedés ugyan meglepően nagyszámú – otthon gyógyuló – fertőzöttet eredményezhet, ám ez nem jelenti azt, hogy emiatt számottevően gyarapodnának a kórházi esetek” – fűzte hozzá Rusvai Miklós.

Szerinte, aki az augusztusi koronaminicsúcsban fertőződött meg, vagy most kapta el, emiatt nem kerül kórházi osztályra vagy akár lélegeztetőgépre. Az intézményekbe más betegséggel, sérüléssel bekerülőknél kötelezően elvégzett Covid-teszt a vírus fertőzési potenciálja miatt nagyon gyakran pozitív eredményt mutat, ez dobja meg a statisztikát, állítja a virológus.

Figyelmeztet a szakértő

Rusvai Miklós kifejtette, ha valaki a nyári időszakban vagy azóta átesett a már gyengébb tüneteket okozó koronavírus-fertőzésen, az a következő tavaszig igen erős védettséget szerzett. Ezért véleménye szerint most nem is érdemes erőltetni a vakcinázást, de szerinte az erre való hajlandóság amúgy is alábbhagyott a népesség körében.

„Mostanra a koronavírus az influenzánál jóval enyhébb betegséget okoz, ez utóbbit nevezné a virológia jelentősebb kockázatú fertőzésnek, például annak magas lázzal járó tünetei miatt. Így arra is figyelni kell, hogy nehogy fellépjen az egyidejű fertőzés – a flurona –, aminek közös hatása már jóval súlyosabban érintheti az embereket” – nyilatkozta a Blikknek Rusvai Miklós.

(Borítókép: Joe Raedle/Getty Images)