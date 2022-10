Újabb téma vált ismertté a nemzeti konzultációs kérdőívből

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hétfőn bejelentette, hogy az újabb nemzeti konzultációs kérdőíven hét kérdés lesz, és ezek között biztosan lesz egy, amely a gázszankciókra vonatkozik.

Steiner Attila, a Technológiai és Ipari Minisztérium energetikáért felelős államtitkára csütörtökön a kormány hivatalos Facebook-oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy nukleáris energiát érintő kérdéseket is feltesznek majd a magyar embereknek. Az államtitkár véleménye szerint az Európai Parlament, több EU-tagállam és egyes hazai ellenzéki pártok egyaránt bevonnák a szankciós döntések sorába a nukleáris energiát.

Vannak, akik a paksi bővítést állítanák le, de olyan javaslatok is születtek, amik az Oroszországból érkező fűtőelemekre is kiterjesztenék a tilalmat, ami a már a működő atomerőművekre is vonatkozna