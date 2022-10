Nyílt levelet küldtek Karácsonyék Orbán Viktornak, a Nemzeti Energiacsúcs összehívását követelik

Nyílt levelet írtak Orbán Viktor miniszterelnöknek a városok önkormányzatai október 9-én. A levelet Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere tette közzé Facebook-oldalán. Az írást 18 település polgármestere intézte a magyar kormányfőhöz.

Mint írták, a magyar települések veszélybe kerültek, ezért a kormánynak azonnal cselekednie kell az önkormányzatok által biztosított közszolgáltatások megmentése, így a bölcsődék, óvodák, idősotthonok fenntartása, a közvilágítás, a közösségi közlekedés működtetése és a kulturális intézmények megmaradásának biztosítása érdekében.

Egyetlen polgármester sem akar intézményeket bezárni, mindent megteszünk az alapvető közszolgáltatások működtetése érdekében. Mindannyian megengedhetetlennek tartjuk, hogy fűtetlen óvodákban és bölcsődékben fázzanak a gyerekek. Amennyiben ezt miniszterelnök úr is elfogadhatatlannak tartja, úgy haladéktalanul összehívja a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által kezdeményezett Nemzeti Energiacsúcsot, és azonnali párbeszédet kezd a magyar önkormányzatokat képviselő szervezetekkel

– fogalmaznak a levélben. Ugyanakkor „a kormány tárgyal az egyházi iskolák támogatásáról, ám az önkormányzati bölcsődék és óvodák fenntartásáról eddig nem volt hajlandó egyeztetni, de hírek szólnak több milliárd forintos presztízsesemények szervezéséről, miközben alapvető közszolgáltatások biztosítása vált bizonytalanná a nemritkán tíz-, sőt hússzorosára emelkedett energiaköltségek miatt” – fogalmaztak.

Több ötletük is van

Úgy vélik, a magyar települések támogatásának forrása lehet az önkormányzatoktól elvont adóbevétel visszaadása vagy a megemelkedett energiaárak miatt keletkezett költségvetési többletbevétel is. Továbbá tárgyalást kezdeményeznek arról is, hogy „a paksi atomerőmű által 12 forintért megtermelt áramot az önkormányzatok ne 400 forintnál is magasabb áron kapják”.

Miközben a paksi áramból minden magyar településen biztosítani lehetne a közszolgáltatások áramigényét

– emelték ki.

Hisszük, hogy a szociális krízis elkerülése, a magyar települések működőképességének fenntartása nemzeti érdek, ezért szólítjuk fel ismét miniszterelnök urat a Nemzeti Energiacsúcs haladéktalan összehívására

– zárták a levelet, amelyet 18 polgármester írt alá:

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere

Botka László, Szeged polgármestere

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere

Péterffy Attila, Pécs polgármestere

Nemény András, Szombathely polgármestere

Csőzik László, Érd polgármestere

Szűcsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere

Fekete Zsolt, Salgótarján polgármestere

Nyirati Klára, Baja polgármestere

Hegedűs Péter, Balmazújváros polgármestere

Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere

Gémesi György, Gödöllő polgármestere

Máté Antal, Nyírbátor polgármestere

Fülöp Zsolt, Szentendre polgármestere

Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere

Matkovich Ilona, Vác polgármestere

Göbl Richárd, Budakalász polgármestere

Leidinger István, Pomáz polgármestere

(Borítókép: Orbán Viktor 2022. július 23-án Tusnádfürdőn. Fotó: Kaszás Tamás / Index)