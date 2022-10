Rezsiválság a mozikban, áremelések és bezárások jönnek

A mozik rezsiköltsége minimum a négyszeresére emelkedik: az áram esetén 4,5-szeres ugrás várható, míg a gázszámla nagyon változó, a négyszeres emelkedés ott is biztos, de egyes helyeken 15-17-szeres szorzóval kalkulálnak – ez derül ki abból a felmérésből, amit a Mozik Országos Szövetsége (MOSZ) készített a hivatalos fűtési szezon közeledtével.

Mint ismert, a kormány augusztus 1-től módosította a rezsicsökkentést, az új szabályok értelmében a csökkentett gáz- és áramár csak az átlag alatti fogyasztóknak marad, átlag feletti fogyasztás esetén a piaci árat kell megfizetni.

Ahogy a fürdőket, uszodákat, fitnesztermeket, szállodákat, éttermeket és múzeumokat negatívan érinti a változás, úgy természetesen az egekbe szökő rezsiköltségek hatása alól a mozik sem mentesülnek.

Borsos Erika, a Mozik Országos Szövetségének elnöke az Indexnek elmondta: a kisebb mozik számlái több millióval, míg a nagyobb mozik költségei több száz millióval emelkednek, és ez csak a rezsi, ezzel párhuzamosan a filmek és a büfékben kínált termékek beszerzési ára is napról napra nő.

A felmérésből kiderült, hogy mindenütt másképp próbálják meg túlélni az előttünk álló időszakot, van olyan mozi, ami a téli időszakra bezár, míg máshol csak a nyitvatartás változik. Előfordulhat, hogy egy mozi egy héten egy vagy két nappal kevesebbet van nyitva, de akár az is, hogy napon belül csökkentik az előadásszámot, ami szintén egy szűkebb nyitvatartási időt jelent. Ha a fűtés termenként szabályozható, akkor egyes részlegek lezárásán is érdemes elgondolkodni

– fejtette ki lapunknak Borsos Erika.

Nemény András szombathelyi polgármester szeptemberben a Facebook-oldalán jelentette be, hogy októbertől bezár a Savaria mozi, a fűtési szezonban ugyanis nem tudják működtetni.

A MOSZ elnöke úgy véli, hogy a szombathelyi eset nem egyedi, más mozik is bezárhatnak, álláspontja szerint most van a „vihar előtti csend” időszaka.

A legnehezebb helyzetben az artmozik vannak, melyek eddig is nagyon szerény profittal, kis költségvetésből gazdálkodtak, de a hagyományos mozik és a multiplexek számára is komoly fejtörést okoz a jelenlegi időszak, utóbbiak ráadásul a bevásárlóközpontok által bevezetett intézkedéseknek is ki vannak szolgáltatva.

„Mindenki nagyon el van keseredve, ma egy mozi sem tud úgy nyitva lenni, hogy közben ne okozna veszteséget. Alternatív energiára való átállás, a fűtés korszerűsítése sehol nem jöhet szóba, a mozik ugyanis három éve válsághelyzetben vannak, az üzemeltetők a koronavírus-járvány alatt minden tartalékukat felélték” – mondta Borsos Erika, aki elárulta azt is, hogy miután nem látnak más kiutat, támogatás reményében a Nemzeti Filmintézethez (NFI) fordulnak.

Elkerülhetetlen a jegyáremelés

Vidéken jelenleg 1500 és 2500 forint, míg a fővárosban 1800 és 2500 forint között mozognak a jegyárak, de a MOSZ elnöke szerint a közeljövőben mindenképpen áremelkedésre kell számítani, amit a mozik több lépcsőben valósíthatnak meg, és az árképzés során tekintettel lesznek arra, hogy mi az, amit a közönség még ki tud vagy ki akar fizetni.

„Az infláció, a rezsi- és az élelmiszerárak megugrása egészen biztos, hogy kihatással lesz a mozik forgalmára, a családok most jobban meggondolják, hogy mire költenek. Emellett még a koronavírus-járvány is érezteti a hatását: bár a tavaly májusi újranyitás óta fokozatosan tértek vissza a nézők a mozikba, a pandémia előtti szintet még most sem sikerült elérni, azt reméltük, hogy a következő pár hónapban végre egyenesbe jövünk. Most erős kétségeink vannak efelől, de még most is bízunk abban, hogy ahogy mindig, úgy valahogy ezt az időszakot is átvészeljük” – tette hozzá Borsos Erika.

(Borítókép: Xavi Torrent / Getty Images for Paramount)