Elzárják a mosdókban a meleg vizet egy magyar egyetemen

Elzárják a meleg vizet a mosdókban, valamint a hőmérsékletet is maximálják az épületekben – erről tájékoztatta a hallgatókat hétfőn a Budapesti Gazdasági Egyetem.

Az Eduline szakportál szerint az egyetem reggel egy Neptun-üzenetben számolt be az új „energiamegtakarítási intézkedésekről”. Azt írták, hogy az irodákat és a tantermeket 18–20 Celsius-fok közé fűtik fel, míg a közlekedőkben, a mellékhelyiségekben és az összes többi helyiségben pontosan 18 fok lesz, és a sportolásra használt termek hőmérsékletét is erre a szintre állítják be. Munkaidőn kívül az összes épületben 15 fok lesz.

Ezenkívül a közlemény szerint a mosdókban „a használati melegvíz-szolgáltatás megszűnik”.

Az Eduline szerint azonban a sportlétesítmények zuhanyzóiban lesz még meleg víz, ott stabilan 38 fokra állítják be, akárcsak a kollégiumok zuhanyzóiban. „A helyiségek napi szellőztetése során törekedni kell a hőmegtakarításra, ezért javasolt az egyszeri, rövid időtartamú, teljes helyiséget átöblítő szellőztetés” – írták még a tájékoztatóban.

Több oktatási intézményben is hasonló lépéseket rendeltek el az utóbbi időben. Számos egyetem hasonlóan döntött, nemrég egy pécsi gimnázium is közölte, milyen új szabályozásokat vezetnek be.