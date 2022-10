Egy pécsi gimnáziumban naponta többször ellenőrzik a radiátorokat

Egy pécsi gimnáziumban napi kétszer ellenőrzik, hogy csak annyi radiátor üzemel-e, amennyi feltétlenül szükséges, emellett a szellőztetés idejét is megszabták.

A kormány az általa meghirdetett energia-veszélyhelyzet jegyében az állami intézmények és a gazdasági társaságok számára 25 százalékos gázfelhasználás-csökkentést írt elő szeptember elején.

Ez a gyakorlatban többek között azzal jár, hogy az állami intézményeket, köztük a középiskolákat sem lehet 18 Celsius-foknál feljebb fűteni. A kormány azóta finomítva a szabályokon engedélyezte, hogy a 14 év alatti gyermekeket oktató intézményekben akár 20 foknál is több lehet.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a döntés után azt nyilatkozta, szerinte nem ellenőrzik szigorúan a hőmérsékletet, és a cél az, hogy a törekvés legyen meg az intézményekben. Az intézmények fenntartói azonban közölték, hogy nem igazán szeretnék, ha 18 fok fölé szökne a hőmérséklet. Egy pécsi gimnáziumban például napi kétszer, délelőtt és délután is ellenőrizni kell, hogy

csak annyi radiátor üzemeljen, amennyi az előírt hőfok biztosításához feltétlenül szükséges.

Továbbá azt is figyelni kell, hogy nem ég-e feleslegesen a villany, be vannak-e zárva az ajtók és hétvégére letekerték-e a termosztátokat. A szellőztetés idejét illetően azt javasolják, hogy maximum 90-120 másodpercig tartson. Emellett a csoportbontásokat is csökkenteni kéne.

Zalay Szabolcs, a pécsi Leőwey Klára Gimnázium igazgatója az RTL Híradónak azt nyilatkozta, hogy a csoportbontás nehézkes lenne, mert így is elég feszes a pedagógiai program, bár a többi elvárás nem életszerűtlen.