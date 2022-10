Ferencváros polgármestere levelet írt Vlagyimir Putyinnak

Kitől várható az energiakrízis feloldása? Az önkormányzati szektor érdekeltjei körében ez a téma foglalkoztat több településvezetőt. A Megyei Jogú Városok Országos Szövetségének fideszes elnöke Ursula von der Leyennek írt levelet. Szita Károly, Kaposvár polgármestere ebben azt kérte az Európa Bizottság elnökétől, hogy változtassanak a szankciós politikán, és a felzárkózási és helyreállítási alap magyar polgárokat is megillető forrásait ne tartsák vissza.

Változtassanak a gazdaságot recesszióba taszító politikán, és szüntessék meg az európai, köztük a magyar embereket sújtó szankciókat.

Példaként említi, hogy a jelenlegi tőzsdei árak alapján Magyarország 25 legnagyobb városában jövőre 135 milliárd forinttal kerül majd többe a gáz- és az áramszolgáltatás, mint idén. Kaposvár vezetője levelét a városvezetőknek is továbbította azt kérve, hogy csatlakozzanak kéréséhez.

Levél Vlagyimir Putyin orosz elnöknek

Erre reagált most Baranyi Krisztina, Budapest IX. kerületének vezetője, amikor arról posztolt, hogy ő egyenesen Vlagyimir Putyinnak írt levelet. Ebben az Ukrajna elleni agressziót imperialista háborúnak nevezi, melynek elsődleges áldozatai a megnyomorított katonák és civilek, másodsorban az ukrán nép egésze, köztük orosz és magyar nemzetiségű emberek. Harmadsorban a kényszersorozással fenyegetett orosz nép.

Náluk sokkal kisebb mértékben, de Magyarország lakosságát is megemlíti, beleszőve és így megismételve a levélben Szita Károly érvét, hogy tudniillik jövőre Magyarország 25 legnagyobb városában 135 milliárd forinttal kerül többe a gáz és az áramszolgáltatás, mint idén.

Arra is kitért, hogy szerinte a magyar-orosz szerződés, mely

a földgáz vételárát kizárólag az önök által könnyen manipulálható tőzsdei árhoz köti, Magyarország számára rendkívül hátrányos.

Úgy látja, hogy bár Magyarország felmentést kapott a kőolajimportra vonatkozó szankciók alól, ugyanolyan drágán jut energiahordozókhoz, mint a többi európai ország.

Ferencváros polgármestere szerint Putyin elérte, hogy a magyar kormány eljátssza az ország becsületét, ezért a magyaroknak is van miért szégyenkezniük. Azt is írja, az orosz elnök gyilkos háborúja többszörösen is nehézséget okoz a magyaroknak, majd arra a következtetésre jut:

A háború egyetlen valós ellenszere a béke.

Szita Károlyhoz hasonlóan tehát Baranyi Krisztina is így zárja levelét, de míg előbbi azzal egészítette ki, hogy ezt közösen kell akarnunk, addig utóbbi azt írja Putyinnak: „Csak önnek kell akarnia!”

(Borítókép: Baranyi Krisztina. Fotó: Mohai Balázs / MTI)