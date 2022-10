Büntetést kaphatnak a túlterhelt kórházak, ha nem teljesítik a műtétek várt mennyiségét

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár új javaslatot terjeszt a kormány elé, ami könyvelési, adminisztratív és motivációs eszközökkel csökkentené a kórházi várólistákat. Ha a kezdeményezés zöld utat kap, akkor csak azok a betegek kerülnek várólistára, akiknek két hónapnál többet kell várniuk az ellátásukra.

Azok viszont nem szerepelnének rajta, akik az első lehetséges műtéti időpontnál későbbit kérnek. Ez általában azért történik, mert egy konkrét orvosra várnak, vagy éppen családi programjuk van. Utóbbiak előjegyzési listára kerülhetnek, ahová azokat is visszasorolnák, akik a tervezett műtétjükre – kimentési ok nélkül – nem érkeznek meg – írja a Népszava.

A várólistáról lekerülhetnek azok is, akiknek az állapotán már nem segítene egy orvosi beavatkozás sem. A listáról lekerültek később – orvosilag indokolt esetben – kérhetik felvételüket az előjegyzési listára. A napilap információi szerint az is szerepel a javaslatban, hogy

a kórházakat megbüntetnék, ha nem teljesítik a beavatkozások várt mennyiségét.

A kórházaknak minél gyorsabban kellene elvégezniük az egyes műtéteket. Ezért határoznák meg azt a jövőben, hogy egy-egy ellátási formában pontosan hány beteget lehet operálni. A műtétek elvégzését gazdaságosabbá is tennék, így a várólista-csökkentő ellátásokért eddig utalt 130 százalékos finanszírozást 150 százalékosra növelnék.

A kórházi várólisták csökkentése azért kerülhetett napirendre, mert

míg 2019 tavaszán 25 ezren, addig idén már 50 ezren vártak műtétre Magyarországon.

A legtöbben szürkehályog-műtétre várnak, ők szám szerint 18 ezren vannak. A lemaradás nagy, ráadásul míg két évvel ezelőtt 40 ezer, addig tavaly csak 30 ezer ilyen műtétet végeztek, miközben egy átlagos évben 70 ezer beteget szoktak megoperálni.

Az ilyen beavatkozás vonatkozásában a legtöbb időt a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban kellett várni, ahol 1447 nap, azaz mintegy négy év után lehetett csak lebonyolítani egy műtétet. Ezen a listán a második a Honvédkórház, ott 971 nap után végezhetik el az operációt.

A lap által megkérdezett kórházi szakemberek többsége arról számolt be, hogy hiába nem korlátozták ezt a műtéti típust a koronavírus-járvány alatt, többet végezni ebből azért sem lehetett, mert a szemészeket és a velük dolgozó egyéb szakembereket átvezényelték a Covid-részleghez.

Mivel a két év alatt összegyűlt 70 ezres elmaradásból csak 18 ezer páciens látszik, valószínűsíthető az is, hogy akkor a többi várólistás ellátásban is jóval nagyobb lehet az elmaradás. A két szám közötti jelentős differencia azt is jelentheti, hogy lehet, sokan el sem jutnak odáig, hogy az operációt egyáltalán felajánlják nekik.