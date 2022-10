Gyurcsány Ferenc történelmi törpe után zsinegembernek nevezte Orbán Viktort

Épp egy hete, hogy történelmi törpének nevezte Orbán Viktor miniszterelnököt a Demokratikus Koalíció elnöke, most újabb „becenevet” adott a kormányfőnek.

Egy héttel ezelőtti bejegyzésében reagált Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke Orbán Viktor azon kijelentésére; a kormányfő a nyugati szankciókkal kapcsolatban úgy fogalmazott: „Most látok először olyat, hogy a törpe vet ki szankciót egy óriásra.”

„Most azt mondja a Törpe, rosszallva Európa Oroszország elleni szankcióit, hogy olyat még nem látott a világ, hogy egy törpe szankciót hirdessen egy óriással szemben. Mondja ezt a Törpe, aki egy évtizede megy szembe saját, országánál egyébként ötvenszer nagyobb közösségével. Úgy olvasom, a tudathasadás gyógyítható. A kóros hazudozás is” – írta akkor közösségi oldalán Gyurcsány Ferenc. „Rongy ember. Piszkos. Történelmi Törpe” – tette hozzá.

A DK elnökének megjegyzésére Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési képviselője reagált később, aki „történelmi gazemberként” jellemezte Gyurcsány Ferencet.

Most egy újabb bejegyzésben adott másik „becenevet” a miniszterelnöknek a DK elnöke. Mint írta: „Valószínűleg minden szakmának vannak nagyjai. Kisebb, nagyobb óriások, zsenik. Többet látnak, értenek, tudnak, mint a legtöbben. Úgy hisszük – vannak e tárgyban megbízhatónak tűnő kutatások is –, életük más területén sokan fizetnek mindezért.”

Hozzátette: „Nem tudom, hogy ez igazságos-e. De azt igen, hogy mindezekkel együtt is felnézünk rájuk, talán irigység is van bennünk. Mert mennek, utat keresnek, mutatnak. Szabadon mehetsz velük, ha tudsz. Indulnak egy új világ peremvidékére, közepére. Van, aki oda is ér.”

Vannak emberek, ők a zsinegemberek. Akik magukhoz kötnek. Ők nem mennek sehova. Azt se engedik, hogy te menj valahova, hogy elhagyd. Nem visznek éppen ezért magukkal, de visszatartanak. Maguknak, önmagukért. Összecsomóznak, gubóznak. Mindent és mindenkit. A mozdulatlan semmibe fagyasztanak. Ettől nagynak, hatalmasnak látszanak. Hirdetik, nélkülük senki sincs, végül valóban: sehol egy hang, sehol egy moccanás. Ők nem zsenik, csak zsinegemberek. A mienk ilyen zsinegember

– fejtette ki véleményét közösségi oldalán Gyurcsány Ferenc. Hozzátette: „Ő növekedett a csomó boglyaiban, magához kötött mindent és leláncolt mindent, végül az országot is.”

Bejegyzésében felteszi a kérdést, hogy Orbán Viktor lehetett volna-e zseni, de – mint írta – kételkedik ebben. Szerinte már csak annyi maradt hátra, hogy elvágjuk a zsinegeket.

(Borítókép: Gyurcsány Ferenc 2021. augusztus 29-én. Fotó: Mohai Balázs/MTI)