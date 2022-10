Jelentős arzénszennyezések vonulnak le a Sajón

A zöldszervezet a szennyezés forrásánál, a szlovák Siderit üzemnél és ettől távolabb, valamint a folyó magyar szakaszán vett üledékmintákat, amelyeket független laboratóriumban vizsgáltatott be.

A laboratóriumi vizsgálatok a Sajópüspökinél vett mintákban szűken határérték alatti arzénszennyezettséget mutattak ki, ám további esőzéseket követően várhatóan újabb szennyezéshullámok érik el a magyar szakaszt.

A Greenpeace szeptember 22-én újra elment a Sajóra, hogy megvizsgálja, hogyan változott a folyó arzénszennyezettsége a májusi mérései óta. A szeptemberi vizsgálat során a zöldszervezet szakértői a folyó három, Szlovákiában található pontján, a hazai szakaszon pedig Sajópüspökinél vett üledékmintákat, hogy felmérje a szennyezés útját, illetve azt, hogy milyen mértékben hordta szét a folyó a toxikus anyagokat, amelyek a szlovák oldalon található, mára csődbe ment Siderit-vasércbányából ömlenek a folyóba hosszú hónapok óta.

A környezetvédő szervezet az alábbi pontokon vett szedimentmintákat:

A Greenpeace a mintákat ezután elküldte a Wessling Hungary Kft. akkreditált laboratóriumába, ahol a legkritikusabb szennyező anyag, az arzén koncentrációját vizsgálták meg. A vizsgálati eredmények kimutatták, hogy a Sajón a szennyezés kifolyásától pár száz méterre, a Szlovákiában lévő Alsósajó mellett 76 mg/kg volt a folyó arzénkoncentrációja, ami a magyar földtani közegre megadott határérték (15 mg/kg) több mint ötszöröse és a szlovák talajokra megadott határérték (20 mg/kg) közel négyszerese.

A Pelsőcnél vett mintákban ennél alacsonyabb, de továbbra is határérték feletti, 31 mg/kg értéket mutattak ki a mérések, míg a magyar határ előtti Sajólénártfalvánál mérte a Greenpeace a legmagasabb, 88 mg/kg-os értéket, ami közel hatszorosa a magyar és közel négy és félszerese a szlovák határértéknek.

A Sajó a Rima befolyása után éri el Magyarországot Sajópüspökinél, ahol a környezetvédő szervezet korábban 20 mg/kg-os értéket mért. A szeptemberi vizsgálat magas, de pont a határérték alatti (14 mg/kg) arzénkoncentrációt mutatott ki. A szervezet a méréseket a folyó üledékében különböző mélységekben végezte el, és Sajópüspökinél ugyanazon a ponton 5-8 cm-es mélységben már csak 12 mg/kg értéket, míg 8-10 cm mélyen már csak 7 mg/kg-os arzénkoncentrációt találtak.

Az arzén nagyobb mennyiségben akut méreg, és már kisebb mennyiségben rákkeltő, illetve nagyon mérgező a vízi élővilágra és a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okoz. Ezért már eddig is mindent meg kellett volna tenni, hogy az élővizeket, az ivóvízbázisokat semmilyen mértékben ne érintse az arzénszennyezés, illetve ne maradjon meg a toxikus anyag az élővizek üledékében – olvasható a Greenpeace szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

A szlovák és a magyar hatóságok tétlensége miatt láthatóan szétterült a szennyezés a folyóban, és a toxikus fémek már a Sajó alsóbb szakaszaira is eljuthattak, illetve várhatóan még újabb, kisebb szennyezéshullámok fogják érni a folyó magyar szakaszát is. Mindezekre tekintettel továbbra is fenntartjuk azt a követelésünket, hogy a magyar hatóságok a Sajó vizén túl, a folyó üledékére is terjesszék ki a vizsgálataikat, hiszen egyértelmű, hogy a szedimentben mutathatóak ki magas koncentrációban a mérgező fémek. Emellett a szlovák hatóságoknak mielőbb nyilvánosságra kell hozniuk a saját mérési eredményeiket, hogy teljes képet kapjunk a Sajó szennyezettségéről […]