Újabb felelősei is lehetnek a kollégiumi tragédiának

Tréfának indult három középiskolás diák csínytevése, amely végül egy 47 éves veszprémi férfi halálával végződött, aki négy gyereket hagyott maga után. Felelőtlenségek és mulasztások sorozata kellett ahhoz, hogy mindez bekövetkezzen, ez azonban a családot korántsem vigasztalja.

A budapesti Ráday utcai kollégiumban 2019 januárjában bekövetkezett tűzeset megrázta Magyarországot. Az épület pár óra leforgása alatt szinte porig égett – azóta már lebontották és újjáépítették –, összesen négymilliárd forintos kárt okozott egy ócska matrac felgyújtása, és ami még megrázóbb, egy vendégként a kollégiumban tartózkodó ember menekülés közben életét vesztette.

A tüzet okozó három, 15-16 éves fiatal fiút elfogták, akik elismerték bűnösségüket. Ügyükben a tárgyalások tavaly májusban kezdődtek el.

Közben az égő épületben életét vesztő férfi családjának ügyvédje magánvádas eljárást indított. A család szerint ugyanis nem csupán a fiatalokat kellene felelősségre vonni, hanem a kollégium vezetését is.

Második kísérlet

A második tárgyalási napot ma, kedd délelőtt tartották. Volna. Ugyanis ez a második tárgyalási nap is – amely tulajdonképpen az első lett volna – meghiúsult. Dr. Gál András ügyvéd hétfő délután még arra készült, hogy végre elkezdhetnek őrölni az igazságszolgáltatás malmai, hiszen az első tárgyalási nap amiatt maradt el, mert a vád szakértője nem tudott megjelenni a tárgyaláson. Késő délután az ügyvéd már arról kapott hírt, hogy a két vádlott közül az egyik egészségi állapota miatt nem tud megjelenni.

Ilyenkor két lehetőség van. A kijelölt napon a bíró elindítja a tárgyalást, majd miután megállapítja, hogy az egyik vádlott nincs jelen, be is rekeszti. A másik változat szerint el sem kezdik a tárgyalást. Hétfő estére az utóbbi verzió valósult meg. Miután új tárgyalási napot még nem jelöltek ki, továbbra is várni kell arra, hogy a per érdemi szakasza megkezdődjön.

Súlyos mulasztások

Dr. Gál András az Indexnek elmondta: szerinte az ügyészség nem mert vádat emelni a Ráday utcai kollégium vezetése ellen, ezért ezt neki kellett megtennie.

Arra, amit a tinédzser diákok három évvel ezelőtt elkövettek, a legenyhébb jelző a felelőtlenség. Ahhoz azonban, hogy a tűz továbbterjedjen, egy épület leégjen és egy ember emiatt életét vessze, mások felelőssége is erősen felvethető.

Dr. Gál András szerint az elkövetőket természetesen felelősségre kell vonni, több mint hiba volt, amit tettek, de még nem került minden felelős a vádlottak padjára.

A három fiatalember a tűzeset délutánján találta ki, hogy heccből gyújtsanak fel valamit.

Azon lehet vitatkozni, miért juthat bárkinek is ilyen tréfa az eszébe, és hogy hármójuk közül miért nem akadt legalább egy, aki azt mondta volna, fiúk, ez hülyeség.

Nyilván nem az lehetett a fiatalok célja, hogy komoly tűzvészt okozzanak. Kétszáz forintért körömlakklemosót vettek, majd a Markusovszky térre mentek, hogy ott egy kukát vagy valami mást felgyújtsanak. Még ekkor sem jutott az eszükbe, hogy a gyújtogatás bűncselekmény, komoly büntetési tétele is lehet.

A kollégium falának volt támasztva egy szivacs, azt egyikük lelocsolta a körömlakklemosóval, a másik pedig meggyújtotta, majd elmenekültek a helyszínről.

Dr. Gál András lapunknak elmondta: a tűz itt meg is állhatott és elhamvadhatott volna. A baj az volt, hogy a vasajtó mögötti helyiségben a falhoz nagyon közel papírok, bútorok voltak, és a felforrósodott ajtó miatt lángra lobbantak. Az ügyvéd azt is hozzátette: további mulasztások is kellettek ahhoz, hogy a tűz a szobából továbbterjedjen, hatalmas anyagi kárhoz és egy ember értelmetlen halálához vezessen.

Ez pedig nemcsak a felelőtlenül gyújtogató fiatalok hibája – bár a tüzet kétségkívül ők indították végül halálos útjára –, hanem a kollégium vezetése is vétkes

– mondja dr. Gál András.

Az ügyvédtől megtudtuk: a szakértői vélemények egyértelműen megállapították, hogy a kollégium épületében sorozatosan megszegték a tűzvédelmi utasításokat. A szabálytalanságokra a hatóságok korábban felhívták az intézmény vezetésének figyelmét, akik levélben ígéretet is tettek ezek elhárítására, azonban a gyakorlatban végül nem tették meg. Ezért dr. Gál András magánvádas eljárást indított, hogy a tragédia bekövetkeztében állapítsák meg a kollégium vezetésének felelősségét is.

Az egyik elindult, a másik megakadt

A Fővárosi Főügyészség a három fiatalkorúval mint társtettessel szemben halált előidéző közveszély okozása bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre, ahol tavaly május elején az első tárgyalást meg is tartották.

Az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság ítélje a vádlottakat fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztésre, és tiltsa el őket a közügyek gyakorlásától.

A vádban jelzett bűncselekményt a törvény felnőttek esetén öttől húsz évig vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel is sújthatja a vádlottat. A bűncselekmény elkövetésekor tizenhatodik életévét be nem töltött fiatalkorúra kiszabható szabadságvesztés tartama tíz év, a tizenhatodik életévét betöltött fiatalkorúra kiszabható szabadságvesztés leghosszabb tartama tizenöt év.

Dr. Gál András azt is elmondta: a három évvel ezelőtt leégett kollégiumban nem szólt a tűzjelző berendezés, a tűzvédelmi felelős nem rendelkezett kellő képesítéssel, emiatt a feladat elvégzésével külsős céget bíztak meg. A vállalkozás által felkért szakember tavaly elhunyt, ő már nem tudja elmondani, milyen hiányosságokat látott a református kollégiumban.

Az ügyvéd hozzátette: amikor a kollégiumot építették, még nem volt kötelező a tűzjelző berendezés felszerelése. Azóta ezt már jogszabály írja elő.

Ennek ellenére ha gondoskodtak volna ennek a felszereléséről, és betartottak volna minden tűzvédelmi előírást, a tragédia nem következett volna be. A 47 éves férfi halálához a kollégium leégése vezetett, de az ügyészség az intézmény felelősségét nem firtatta

– mondta dr. Gál András.

Azóta az épületet újjáépítették, automata tűzjelző- és vízzel oltó rendszerrel látták el. Ha a rendszer tűzre utaló jeleket érzékel, és nem kap ezzel ellenkező jelzést, a nyomás alatt lévő csövekből azonnal kitör az oltóvíz a közös helyiségekben és a szobákban is.

A tragédia miatt indított magánvádas perben az elhunyt veszprémi családapa családját képviselő dr. Gál András új időpontra vár.

(Borítókép: A Ráday kollégium 2019. január 24-én. Fotó: Huszti István / Index)