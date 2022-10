A Klebelsberg Központ szerint a gyalázkodó hívások miatt tüntették el a tankerületek telefonszámait

Nemcsak hogy nem lehet egy ideje elérni a budapesti tankerületi központokat, újabban már a hozzájuk tartozó telefonszámot sem lehet látni a Klebelsberg Központ honlapján. A kilenc fővárosin kívül a többi 51-nél ugyanakkor fel vannak tüntetve az elérhetőségek.

Az archivált honlapokon ugyanakkor látszik, hogy a budapestiekhez is adtak meg telefonszámokat korábban, most azonban az elérhetőségeiknél a cím mellett csupán egy-egy e-mail-cím van feltüntetve. A Kölcsey Gimnázium tanárainak menesztése utáni napon még látható volt a Belső-pesti Tankerület telefonszáma.

A HVG megkeresésére, hogy ennek a lépének van-e bármi köze az utóbbi idők tiltakozási hullámaihoz, a tömeges tanárelbocsátásokhoz, úgy reagált a Klebelsberg Központ sajtóirodája, hogy annyi hívás érkezett az adott intézményekhez, hogy ez zavarta az ott dolgozók munkáját.

Sajnálatos módon az ellenzéki sajtóorgánumok, ellenzéki politikai szereplők hecckampányai, hazugságai miatt a gyalázkodó, fenyegető telefonok százait kapják a fővárosi tankerületi központok, emiatt vettük le ideiglenes jelleggel a telefonszámokat, annak érdekében, hogy a kollégáink a feladataikat el tudják látni

– válaszolták a lapnak. A Klebelsberg Központ a sajtóirodájuk telefonszámát is eltüntette, ott is csupán egy e-mail-cím áll rendelkezésre a sajtóorgánumok számára. Az nem derült ki, hogy a telefonszámok levétele fokozatosan vagy egyszerre történt.

Mint megírtuk, a Belső-pesti Tankerületi Központ Damjanich utcai épületénél csütörtökön 16 órától az Eötvös Gimnázium 25 tanára veszi át figyelmeztető levelét, amiért múlt szerdán részt vettek a pedagógusok polgári engedetlenségben. A Facebook-esemény szerint a tüntető tömeg ezúttal is velük tart. Nagykőrösön is szimpátiatüntetést tartanak aznap, ahogy Debrecenben is tették október 5-én. Országszerte egyre több város iskolája és diákjai csatlakoznak a tanári elbocsátások ellen tiltakozó és magasabb pedagógusbért követelő megmozdulásokhoz.