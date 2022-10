Rövidebb órák és digitális oktatás, így spórolnak a vidéki oktatási intézmények

Negyvenperces órákkal és ötperces szünetekkel folytatja jövő héttől az oktatást a Békéscsabai Szakképzési Centrum. Mucsi Balázs, az intézmény főigazgatója szerint ezzel az intézkedéssel akár 25 százalékkal is csökkenthetik az energiafelhasználást.

A Beolnak nyilatkozó főigazgató elmondta, hogy a tagintézmények kaptak némi szabadságot, azaz tarthatnak bizonyos esetekben ennél hosszabb pauzákat, például ebédszüneteket. Ha pedig volt olyan, hogy tömbösítve szervezték meg az órákat, akkor ezek mehetnek továbbra is ilyen formában.

Az intézkedést egészen tavaszig fenn akarják tartani.

Digitális oktatás a Dunaújvárosi Egyetemen

Nem ez az egyetlen oktatási intézmény, amely energiatakarékosság szempontjából átszervezi az oktatást, a Dunaújvárosi Egyetem a digitális oktatás mellett döntött. A Duol megkeresésére az egyetem az alábbi nyilatkozatot küldte:

A közel tízszeresére emelkedett távfűtési költségek következtében a Dunaújvárosi Egyetem (DUE) vezetése a Szenátus támogatásával az oktatás digitális formában történő szervezése mellett döntött, amely lehetővé teszi azt, hogy az intézmény takarékossági okokból az egyes távhővel fűtött épületek használatát – azok állagmegóvása mellett – a fűtési időszakban mellőzze.

A DUE kiváló online tananyagokkal rendelkezik, amelyeket már a Covid-világjárvány időszaka alatt többszörösen is kipróbált és sikeresen alkalmazott. Az egyetemi kollégák a digitális oktatás lebonyolítása terén nemcsak tapasztalatot, de több előre mutató, jó gyakorlatot tudhatnak magukénak.

2022-es évet írunk, a jelen időszak a mindent átformáló digitalizáció korszaka is egyben. A rugalmas működési megoldásokat a DUE mindig is előnyben részesítette, ily módon az egyetem ügyviteli működését is örömmel támogatja az online alkalmazások használatával.

Az előre eltervezett programokat a Dunaújvárosi Egyetem az idén is megtartja. A nagy sikernek örvendő Kutatók Éjszakája rendezvényhez hasonlóan szeretettel várja a tudomány iránt érdeklődő látogatókat a 2022. november második hetében megrendezésre kerülő Tudományos Hét rendezvényein. Azok pedig, akik az egyetemi életbe kívánnak betekintést nyerni, továbbá tájékozódnának az egyetem által kínált képzésekről, a felvételi lehetőségekről, illetve szívesen megismernék a Campus területét és laborparkját, a 2022. november 10-ére és 2022. december 17-ére tervezett Nyílt napok keretében részesülhetnek teljes körű tájékoztatásban.