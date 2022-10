Meghalt a Kiscelli Múzeum 31 éves művészettörténésze

A gyászhírről az intézmény számolt be a Facebookon. Azt írták, hogy az 1991-ben született Oth Viktória 2019 óta dolgozott az intézményben, és halála előtt a szoborgyűjteményük vezetője volt.

„Aktívan részt vett a Képtár szakmai munkájában, kurátori kreativitásának eredménye ma is látható a balatonfüredi Vaszary Galériában. Humora és szociális érzékenysége egyaránt formálta közös gondolkodásunk irányát, ötleteivel és tárgyismeretével nagymértékben alakította a koncepciót. A szoborgyűjteményből ő válogatta az anyagot, és közreműködött a kiállításon olvasható szövegek elkészítésében” – írták róla.

Hozzátették azt is, hogy a fiatal művészettörténésznek idén júniusban nyílt meg a Műtárgyak a szabadban című kiállítása a múzeum kertjében, amihez „igényes kétnyelvű vezetőt tervezett és rengeteg szöveget írt”. A kiállítással egy régi adósságot törlesztett az intézmény, és neki köszönhető az is, hogy két teljesen új kortárs mű is az udvarba kerülhetett.

Ezeket a Kiscellben járó látogató megtekintheti, de ő már nincs velünk. Múlhatatlan lelkesedése felejthetetlen, szakmája iránti szeretete, elszántsága, kitartása példaértékű mindannyiunk számára. Megrendülten búcsúzunk tőle

– írták a Kiscelli Múzeum oldalán.

A bejegyzésből nem derült ki, hogy mi okozta a fiatal művészettörténész halálát. A Kiscelli Múzeum korábbi bejegyzései szerint Oth Viktória egy hónapja, szeptember 17-én még az említett Vaszary Galéria kiállításáról írt egy ajánlót, azelőtt pár nappal, szeptember 12-én pedig még a saját kiállításában tartott vezetést a Kiscelliben.