Navracsics Tibor: Minden olyan forrást meg kívánunk kapni, amihez jogunk van

A területfejlesztési miniszter szerint Magyarország az uniós források segítségével a kevésbé fejlett régiók felzárkóztatásában, és a társadalmi mobilitásban is nagyon jó eredményeket tud felmutatni. Kovács Zoltán új podcastműsorában Navracsics Tibor elmondta, hogy miért kell Magyarországnak megkapnia az uniós forrásokat.

Mint azt korábban már megírtuk, The Bold Truth About Hungary címmel podcastműsort indított Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Az első vendége Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter volt, akivel az uniós pénzekről beszélgetett angol nyelven. A beállításoknál magyar nyelvű felirat is előhívható a YouTube-videóhoz.

„Magyarország az egyik legmegbízhatóbb felhasználója az uniós forrásoknak” – jelentette ki Navracsics Tibor, aki magyarázatként azt is kifejtette:

Ha a támogatásfelvevő képességet vesszük, ami a hasznos projektek szintjét és a régiók megfelelő fejlesztését jelenti, akkor azt látjuk, hogy Magyarország teljesítménye általában 80 százalék fölött van, ami azt jelenti, hogy az uniós források több mint 80 százaléka elérte a célját, és képes volt egy adott területen a regionális vagy a szakpolitikai fejlesztés elősegítésére. Tehát ebben elég jó hagyományaink vannak.

A miniszter arról is beszélt: nagyon figyelnek arra, hogy „a jó teljesítményt” akkor is megőrizzék, ha támadás éri politikai okokból vagy más hatóságok, illetve intézmények részéről.

„Ezért akarjuk továbbfejleszteni és még átláthatóbbá tenni intézményeinket, mert ezáltal kevésbé lesznek kitéve politikai támadásoknak. Ráadásul a még nagyobb támogatásfelvevő képesség érdekében tovább javítjuk a teljesítményüket. Ezért van szükség mind az operatív programok, mind a nemzeti helyreállítási tervünk mielőbbi elfogadására” – fogalmazott Navracsics Tibor.

Azt is mondta, hogy Magyarország jó befektetés az uniós költségvetés számára, mert minden adat azt mutatja, hogy „Magyarország alapvetően az uniós források segítségével még a kevésbé fejlett régiók felzárkóztatásában, és a társadalmi mobilitásban is nagyon jó eredményeket tud felmutatni”.

Navracsics Tibor szerint a magyar kormánnyal szembeni politikai bizalmatlanság 2010 óta jelen van az EU-ban. Ha a magyar parlament elfogad egy törvényt, azonnal aggályok és aggodalmak jelennek meg a törvény lehetséges kimeneteleivel, társadalmi következményeivel és problémáival kapcsolatban. „És mindig politikai kontextusban kell tárgyalni és nem jogi alapon. Nem a jogi megoldásokról, hanem arról, hogy hogyan lehet a politikai kontextust rögzíteni, ahogy most éppen a magyar politika jogállami feltételrendszerét firtatják” – tette hozzá a miniszter.

A politikai aggályokkal kapcsolatban Kovács Zoltán megjegyezte: a kormány ezt mindig boszorkányüldözésnek vagy zsarolási kampánynak nevezi, „ami egy szuverén ország és egy hatalmas támogatottsággal rendelkező kormány esetén nyilvánvalóan nem igazán működik”, illetve „a kormányzó politikusok, a miniszterelnök és egészen biztosan a magyar emberek nagyon széles felhatalmazását élvező parlament esetében sem”.

Navracsics Tibor ugyanakkor arról is beszélt, hogy a Európai Bizottság és az EU részéről érzi a bizalom erősödését, a miniszter reméli, hogy ez a bizalom a következő hónapokban tovább fog nőni, noha „a politikában mindig lehetnek fennakadások”.

A beszélgetés végén a miniszter leszögezte: az Európai Uniót nem szabad megosztani, sem politikai, sem ideológiai, sem regionális szempontból. Kijelentette: az Európai Uniónak az az érdeke, hogy minden tagállamnak segítsen, és még inkább segítsen a problémák kezelésében, ha egy ország a frontvonalban van.

A többi közép-európai országhoz hasonlóan mi is alapvetően nagyon-nagyon közel vagyunk a frontvonalhoz. Tehát nem akarunk többet, mint amihez jogunk van, de minden olyan segítséget, támogatást és forrást meg kívánunk kapni, amihez jogunk van, ezért van erre szükségünk

– mondta az uniós pénzekkel összefüggésben Navracsics Tibor.





Nemrégiben összefoglaltuk, hogy mi minden szerepel abban a korrupcióellenes törvényben, amit az uniós források érdekében az Európai Bizottsággal kötött megállapodások alapján nyújtottak be. A törvényről már a Magyar Közlönyben is megjelentek a részletek, az AFP diplomáciai forrásokra hivatkozva arról számolt be: az eredeti novemberi helyett Brüsszel hosszabb határidőt ad a magyar kormánynak, hogy teljesítse vállalásait és felszámolja a korrupciót.

A napokban Navracsics Tibor interjút adott az Indexnek, és azt mondta, hogy a magyar fél teljesíti a Brüsszel felé tett vállalásait, ezért bizakodó az uniós megállapodással kapcsolatban. A miniszter kijelentette: reális célnak tartja, hogy november-decemberig zöldre váltson a lámpa, és Magyarország hozzáférjen a 2021–2027-es kohéziós támogatásokhoz, illetve a helyreállítási alap neki járó részéhez.

(Borítókép: Navracsics Tibor 2020. január 21-én. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)