Horváth Csaba szerint Ujhelyi István a DK EP-listáján tűnhet fel

Horváth Csaba zuglói polgármester egy sajtónyilvános beszélgetésen nemcsak a XIV. kerület aktuális ügyeiről beszélt, de új pártpolitikai minőségében a fővárosi és országos politika viszonyainak elemzésére is vállalkozott. Ujhelyi István MSZP-ből történő távozásának okát is tudni véli.

„Nem egyeztettem más pártokkal, de időben jelentettem be – hogy ne okozzon politikai turbulenciát –, ismét elindulok Zugló polgármesteri tisztségéért” – erősítette meg Horváth Csaba, a XIV. kerület jelenlegi vezetője, hogy 2024 után is folytatni kívánja kerületvezetői munkáját. Bejelentésére egyelőre a többi ellenzéki párt nem reagált, ugyanakkor Horváth arra hívta fel a figyelmet, hogy a DK is kinyilvánította, hogy összes, jelenleg regnáló budapesti polgármesterét újraindítja. Ez annyiban jelent újdonságot, hogy megválasztása után László Imre, a DK újbudai polgármestere még arról beszélt, hogy csak egy ciklusra vállalja a tisztséget. Horváth Csaba szerint ebben most változás történt.

Az MSZP-ből távozó Ujhelyi István EP-képviselő döntését kommentálva úgy fogalmazott: nagyon sajnálja, de bízik benne, hogy megéri neki a harmadik vagy annál alacsonyabb helyezés, amit az európai parlamenti választásra a DK listáján megígértek neki.

A szocialista politikus elismerte, hogy nincs erre bizonyítéka, nem kezelhető tényként, de ha esetleg egy év múlva bejelentik, hogy Ujhelyi István a harmadik a listán, akkor ne lepődjünk meg.Horváth Csaba feltételezése szerint ha a DK önálló listával indul, akkor a harmadik vagy az alatti helyet kaphatja Ujhelyi István.

Egy nyolcezer eurós állás elvesztésének réme normál esetben nem jelenthetné azt, hogy egy politikus kilép – utalt arra, hogy mi állhat Ujhelyi döntése hátterében. A konkrét kérdésre, miszerint az MSZP azt tervezte-e, hogy nem Ujhelyit tenné befutó helyre a listán, kitérő választ adott. (A felvetéssel kapcsolatban kerestük Ujhelyi Istvánt, ha reagál, cikkünket bővítjük.)

Kiemelkedő problémaként írta le, hogy a jövő évi önkormányzati és európai parlamenti választásokat egy napon tartják. Ez az ellenzék számára azért jelent gondot, mert szavazóik a baloldal torzsalkodásait látván elfordulnak tőlük, ugyanakkor nehéz elképzelni, hogy míg a pártok az adott településen vállt vállnak vetve közösen kampányolnak a polgármesterjelöltjeik mellett, addig egymással vitatkozva versenyeznek ugyanott az EP-listás képviselőik és európai programjuk mentén.

Karácsony Gergely főpolgármesteri újraindulásának bejelentésére úgy reagált, hogy bár emberileg jó a kapcsolatuk, pártjaik nincsenek politikai nexusban, mivel a Párbeszéd (Tordai Bence által megjelenített új vezetése) ezt megszakította az országgyűlési választások után. Ebből következően

Karácsony MSZP-s támogatása nem automatizmus.

Ha nem lesz új megállapodás, az MSZP saját főpolgármester-jelöltet állíthat az esetleges előválasztásra. Konkrét név is forog a párton belül, de egyértelműen nem erősítette meg, hogy Tüttő Kata lenne az, és leszögezte, hogy ő maga sem vállalná a főpolgármesteri jelölést.

Azt is elmondta, hogy Molnár Zsolt az MSZP pártigazgatója, ebbéli minőségében háttérmunkát végez.

Másfél hete a párt budapesti küldöttértekezlete tisztújítást tartott, és Horváth Csabát választották meg a párt fővárosi elnökének.

A politikus úgy látja, az MSZP az elmúlt tíz évben elvesztette a megfelelő valóságérzékelését, és nem talált rá új küldetésére. A tömegpártból rétegpárt lett, amely odáig jutott, hogy az utca embere nem tud megnevezni három olyan értéket, ami az MSZP-hez köthető. Most azon dolgoznak, hogy minden választó számára világossá tegyék: az MSZP

karakteresen baloldali politikát képvisel,

szolidaritáson alapuló célokért áll ki,

kimondottan a bérből és fizetésből élő emberekért dolgozik (a középosztályt képviseli).

Ez utóbbival összefüggésben azt mondta: kifejezetten nehezen fogadta el az MSZP tagsága, hogy nem tudnak minden választói réteget egyaránt képviselni.

Személyes véleménye szerint az MSZP a következő parlamenti választáson is az előválasztásban érdekelt,

azzal együtt is, hogy ennek a kiválasztási rendszernek a pozitívumai mellett számos negatív hozadéka is volt. Ez utóbbit részben a Fidesz szavazattorzító beavatkozásának tulajdonította. Véleménye szerint az ellenzék erőit össze kell adni, ellenkező esetben újabb választási kudarc elé nézhet a baloldal.

Miután úgy látja, az előttünk álló télnek egymillió magyar család teljes egzisztenciális bizonytalanságban vág neki az energiaválság és az elszabadult infláció miatt , a közeljövő legnagyobb kormányzati kihívásának azt tartja, hogy mit tud nekik ajánlani a Fidesz. Ebben a kiszolgáltatott helyzetben a kormánynak nincs más választása, együtt kell működnie az önkormányzatokkal.

