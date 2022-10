Schmidt Mária: Elaltattuk magunkat, hogy a háború a régi korok velejárója

Megjelent Schmidt Mária Látlelet az orosz–ukrán háborúról című könyve. Ebből az alkalomból a Terror Háza főigazgatója egy interjúban arról beszélt, hogy miként lehetne véget vetni a szomszédunkban zajló fegyveres konfliktusnak, és azt is elárulta, hogy szerinte miért kellene bevezetni Magyarországon a sorkötelezettséget.

„Meg kellene állapodniuk a harcoló feleknek. Az asztal egyik végén az oroszoknak, a másikon az amerikaiaknak kell ülniük” – jelentette ki Schmidt Mária a Mandinernek adott interjúban.

A Terror Háza főigazgatója egy könyvet is szentelt a témának Látlelet az orosz–ukrán háborúról címen.

A történész – akit 2008-ban Ukrajna Érdemrendjével is kitüntettek – a háború nyomán kitért arra is, hogy szerinte újra be kellene vezetni hazánkban a sorkatonaságot.

Sajnos elaltattuk magunkat azzal a vélekedéssel, hogy a háború a régi korok velejárója. Nem így van. Amikor a fegyveres harc a határunk túloldalán zajlik, amikor az oroszok mozgósítanak, akkor meg kell értenünk, csak a NATO-tól nem várhatjuk el a védelmünket. Elsősorban mi tartozunk felelősséggel saját magunkért

– mondta. Hozzátette: szerinte Európa rosszul sáfárkodott a képességeivel, belekényelmesedett a jólétbe, és elfogadta, hogy az Egyesült Államok gondoskodik a védelméről. Úgy véli, Európa eközben csak jól él, de „közel a böjt ideje”.

Schmidt Mária az olaszországi választásokat is kommentálta, ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy örül, hogy a jobboldal került kormányra

Kicsit sok volt már az utóbbi időkben a Brüsszelből kinevezett vezető Olaszországban. Demokratikusabb, ha az emberek maguk választanak vezetőt, más kérdés, hogy mekkora lesz az új olasz kormány mozgástere

– jegyezte meg.

A Terror Háza főigazgatója arra a kérdésre, hogy mi a véleménye Orbán Viktorról, és hogy mi a miniszterelnök titka, azt felelte: „Sok titka van.”

„Elfogult vagyok vele szemben, közel áll hozzám. Lenyűgöző intellektuális képességekkel rendelkezik. Nagyon gyors, nagyon bátor, és nagyon széles látókörű. Elképesztő munkabírás jellemzi, és nagyon megbízható” – jelentette ki Schmidt Mária, aki májusban az Index Kibeszélő című műsorának vendége volt, a videót ide kattintva tekintheti meg.

(Borítókép: Schmidt Mária. Fotó: Kovács Anikó / MTI)