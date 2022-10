Még mindig nem találják a két hete, Budapesten eltűnt 32 éves fiatalt

Továbbra is keresik a hozzátartozói, a barátai és a rendőrök a 32 éves fiatalembert, aki két héttel ezelőtt tűnt el Budapesten.

Szűcs Tamás eltűnéséről már korábban is beszámoltunk. A 32 éves férfi 2022. szeptember 28-án 23 óra 50 perc körül távozott egy szórakozóhelyről, a Budapest Parkból.

Azóta nem találják.

A férfit a rendőrség is felvette az eltűnt személyek listájára, közben pedig a rokonok, hozzátartozók is mindent megtesznek azért, hogy megtudjanak valamit arról, hogy mi történhetett vele. Nemrég a férfi munkahelye, a Pátria nyomda is közzétett egy friss bejegyzést ezzel kapcsolatban.

Fotó: police.hu

Azt írták: „A Pátria teljes csapata döbbenten és értetlenül áll a történtek előtt, és mindannyian bizakodva várjuk vissza Tamást!” Emlékeztettek arra is, hogy Szűcs Tamás – aki a vállalat termelési igazgatója – körülbelül 190 cm magas, sportos testalkatú, haja szőkésbarna, borostás, szemüveget visel. Utolsó ismert ruházata fehér pulóverből, fekete farmerból, sötét sportcipőből állt.

A posztban (és számos másik, közösségi médiás bejegyzésben is) azt kérték, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről bármilyen információval rendelkezik, az hívja a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámot vagy a 112-es díjmentes segélyhívó számot.