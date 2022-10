Gulyás Gergely elárulta: a szankciókról is szó volt Orbán Viktor és Olaf Scholz találkozóján. Gulyás Gergely szerint a szankciók higgadt, tényszerű és Európa érdekeit is megfogalmazni képes értékelése szükséges, mert azt látják, hogy rendkívül nehéz helyzetbe kerül valamennyi európai gazdaság, ezen belül a német és a magyar gazdaság is. Már a szankciókkal való fenyegetés is azt eredményezte, hogy soha nem látott árakat kell fizetni az energiáért.

A miniszter hozzátette: Magyarország képes volt arra, hogy Európa legnagyobb rezsitámogatási programját megvalósítsa, de ez az államnak iszonyatos terhet jelent.