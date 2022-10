Néhol háromszoros a rezsiszámla, gyógyszertárak zárhatnak be

Mint mondta, leginkább azok a patikák küzdenek a magas árakkal, amelyek kistelepüléseken vannak és kis forgalmat bonyolítanak le. Az esetleges bezárások azért is jelentenének nagy problémát, mert egy friss felmérés szerint szerint több mint háromszorosára nőtt a patikákban megjelenők száma az elmúlt két évben, a háziorvosi kontaktusokhoz képest, jelezte Mikola Bálint.

„A pandémia, az energiaválság és az infláció a patikák életét is megváltoztatta. A koronavírus-járvány a gyógyszerészek szerepét fókuszba helyezte, az adatok szerint ők a korábbi 8 perc helyett már 13 percet foglalkoznak a betegekkel” – nyilatkozta Mikola Bálint a Napi.hu-nak.

A szakértő arról is beszélt, hogy a tengerentúlon már a patikák alkalmazottai is részt vettek a lakosság vakcinálásában, a magyar gyógyszerészszakma is felhívta erre az egészségpolitikusok figyelmét, hogy ez jelentős terhet venne le az egészségügyről, de még nem született döntés.

Nem lehet tudni, milyen fertőzés leselkedik az emberekre

Mikola Bálint arra is rámutatott, hogy a Covid esetében hiányzik az intézményes tesztelési eljárás, ezért nem tudni, hogy éppen milyen koronavírus- vagy influenzajárványra lehet számítani a következő időszakban.

Korábban Rusvai Miklós virológus, állatorvos úgy fogalmazott, a a pandémia lényegében egy klasszikus légzőszervi megbetegedéssé, náthává szelídült.