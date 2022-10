Jelentős béremelést ígért a kormány a tanároknak, jön a gyármentő program is

A megszokott csütörtöki időpontban Mit miért tesz a kormány? címmel hirdettek Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő jelenlétében. A brüsszeli tárgyalások kedvezően alakulnak, Gulyás Gergely úgy fogalmazott: közelebb kerültünk a megállapodáshoz, a helyreállítási alap első részét a zöldátállásra és a villamosenergia-hálózat fejlesztésére fordítaná a kormány. A miniszter arról is beszélt, hogy a pedagógusok mintegy harmincszázalékos béremelést kaphatnak.

Sikerrel zárulhatnak a brüsszeli tárgyalások, jelentős béremelést kaphatnak a pedagógusok

Ahogy azt előzetesen megírtuk, a szerdai kormányülés után több téma is terítékre került a Kormányinfón. Gulyás Gergely azzal kezdte, hogy közelebb lépett a kormány az Európai Bizottsággal való megállapodáshoz, a brüsszeli tárgyalások jó irányba mutatnak. Orbán Viktor miniszterelnök levélben köszönte meg az európai állam- és kormányfők hozzájárulását a határidők meghosszabbításához. A miniszter újfent ismertette azokat a vállalásokat, amelyeket a kormány az uniós pénzek lehívása érdekében tett – ezekről itt és itt is írtunk, valamint Navracsics Tibor uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli minisztert is megkérdeztük.

A következő bő egy hónapban lezárulhatnak a tárgyalások az EU-val, a helyreállítási alap hitelrészére rögtön be is adja igényét a kormány – az első utalás idén év végén, legkésőbb jövő év elején érkezhet meg.

A helyreállítási alap (RRF) hitelrészét zöldátállásra és a villamosenergia-hálózat fejlesztésére fordítanák, ösztönöznék a lakosságot a zöldenergiára való átállásra

– így Gulyás Gergely a Kormányinfón, aki hozzátette: pillanatnyilag több az igény, mint amennyit a rendszer be tudna fogadni. A helyreállítási alap lehetőséget teremt a pedagógusok bérének emelésére is.

Gulyás Gergely elismerte, hogy ezen a területen a bizottság konstruktívan lépett fel. Ha létrejön a megállapodás, már 2025-re eléri a diplomásátlagbér nyolcvan százalékát a pedagógusbér. Így jövőre 21 százalékkal emelhetik a pedagógusok bérét, az azt követő évben közel 25 százalékkal, egy évvel később pedig a jelenlegi bázishoz mérten 29-30 százalékkal. A számok nyelvén: a diplomásátlagbér 2025-ben 972 ezer forint lehet, ebben az esetben a pedagógus-átlagbér 776 ezer forintra emelkedhet addigra. A hátrányos helyzetű régiókban dolgozók ennél is többet kaphatnak.

Jön a gyármentő program, folytatódik a családtámogatás

Az Index elsőként a Török Áramlatról kérdezte a Miniszterelnökséget vezető minisztert. Az elmúlt hetekben az Északi Áramlat és a Barátság kőolajvezetéken is szivárgást tapasztaltak, így fennáll a veszélye annak, hogy a Magyarország szempontjából kulcsfontosságú Török Áramlattal is előfordulhat hasonló. A miniszter elmondta: minden kormánynak többszörösen kell védelmeznie a saját területén áthaladó, energiaszállítást biztosító csővezetékeket, erre tudják felhívni a figyelmet, egyébként rajtunk kívül áll az ügy.

A Magyarországon tárolt gázkészletek hány százaléka nem Magyarországé? – kérdeztük Gulyás Gergelytől, aki konkrét számot nem közölt, de annyit elmondott, hogy tárolunk a szerbeknek, viszont az osztrákok még kőolajjal tartoznak nekünk. A Magyar Nemzeti Bank által lezárt kamatemelési ciklust a kormány nem kommentálja, Gulyás Gergely szerint ez így helyes.

Kérdésünkre a miniszter elárulta: jön a gyármentő program, amelyről a szerdai kormányülésen is beszéltek. A részleteket hamarosan ismertetik.

A családtámogatási programról is kérdeztük Gulyás Gergelyt. Fontosnak nevezte, hogy bármilyen nehéz is az európai és a magyar gazdasági helyzet, a költségvetésben nem fog változni, hogy legalább annyit fordítanak családtámogatásra, mint idén. Értékelni kell, hogy melyek a leghatékonyabb családtámogatási formák, ezeket kell-e meghosszabbítani, vagy mást kell bevezetni.

Péntektől postázzák a nemzeti konzultációt, a baloldal ekézése

A nemzeti konzultációval kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta: pénteken kezdődik a kérdőívek postázása, és ezzel együtt a kérdések is ismertek lesznek. A miniszter újságírói kérdésre válaszolva az ellenzék szerepéről is bővebben beszélt. Gulyás szerint az Európai Bizottsággal azért nem jött létre még megállapodás, mert a baloldal – név szerint említette Dobrev Klárát – azért küzd, hogy ne kapja meg az ország az uniós forrásokat.

Arra a kérdésre, hogy mi lehetett a baloldal célja a külföldről kapott támogatással, Gulyás Gergely kijelentette: a kormányváltás volt az elsődleges cél. A miniszter hozzátette: senki nem gondolhatja komolyan, hogy nincsenek lekötelezve annak, akitől a pénzt kapják. Szerinte a baloldal áruba bocsátotta a függetlenségét.

A népszámlálás témájában Gulyás Gergely arról tájékoztatott, hogy az érintett címek 31,6 százalékáról már érkezett válasz. Győr-Moson-Sopron megyében már a 36 százalékot is meghaladja a népszámlálási kérdésekre válaszolók aránya. A megyei jogú városok közül Érden töltötték ki legtöbben az ívet.

A Kormányinfó percről percre tudósítását ide kattintva olvashatják.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)