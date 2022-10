Kiderült, ki ma Magyarországon a legjobb sommelier

A versenyzők az első fordulóban írásbeli és gyakorlati feladatokat oldottak meg, amelynek eredményeként a döntőben három szakember folytathatta a versenyzést a „Magyarország Sommelier Bajnoka 2022” címért. A versenyzők többek között arról adhattak számot, hogy hogyan állják meg a helyüket olyan éttermi helyzetekben, amikor pezsgőt kell felszolgálni és ételekhez italokat ajánlani, valamint olyan tudásanyagról, mint a különböző borok és párlatok felismerése, illetve szakmai leírása – olvasható a Magyar Sommelier Szövetség közleményében.

A Kozma Kálmán vezette, neves szaktekintélyekből összeállt zsűri (Pintér Katalin, Kovács László, Szik Mátyás, Fiáth Attila, Virágh Csaba és Besenyei Péter) döntése alapján az idei verseny győztese Giraldo Juan Sebastian, a Félix Kitchen and Bar assistant head sommelier-je lett, aki először diadalmaskodott. A második és a harmadik helyeken Kincses László Dávid, a Tom George Osteria head sommelier-je és Pfeiffer Balázs, a Werzer's Hotel Resort Pörtscach sommelier-je végeztek.

Több különdíjat is átadtak, köztük egy közönségdíjat is, amelyet Kincses László Dávid nyert el, valamint díjakat ajánlott fel a házigazda Winehub, Ember Sándor és a Bock Pince is. A döntő előtt a Magyar Sommelier Szövetség Par Excellence díja 2020. és 2021. évi nyerteseinek járó plaketteket Slezsák Zoltán elnök adta át.

A fővédnöki és védnöki tisztségeket Nagy István agrárminiszter és a Magyar Bor Akadémia vállalták el. Együttműködő partnerek a Budapesti Gazdasági Egyetem és a Chaine Egyesület voltak.