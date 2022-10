Novák Katalinnal egyeztetett Orbán Viktor

A hét elején Berlinbe látogató Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott egyeztetést nemrég Novák Katalin köztársasági elnök, aki minderről a Facebookon számolt be.

Novák Katalin köztársasági elnökkel egyeztetett nemrég Orbán Viktor miniszterelnök, amiről az államfő számolt be saját közösségi oldalán. Bejegyzésében kiemelte: „Nehéz időkben még fontosabb, hogy értsük egymást”.

A köztársasági elnök a héten Pozsonyban vett részt a visegrádi országok államfőinek csúcstalálkozóján, ahol kijelentette: a V4-eknek van közös mondanivalójuk Európa és a világ számára, mivel álláspontja szerint

együtt erő vagyunk, szerteszét gyengeség.

Azt is hozzátette, hogy a cél a mielőbbi igazságos béke, továbbá az, hogy Európa a béke szigete maradhasson.

Novák Katalin és Orbán Viktor az ukrajnai háborúról, a menekültek megsegítéséről, az energiahelyzetről, az energiafüggetlenség megteremtéséről, az Északi Áramlat gázvezeték elleni támadásokról, az atomenergia létjogosultságáról és a tömeges illegális migrációról is egyeztettek.

Berlinben járt a miniszterelnök

Az Index is beszámolt arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a hét elején a német fővárosba utazott, ahol többek között Olaf Scholz kancellárral is tárgyalt. A két kormányfő közti egyeztetés témái között Európa-politikai, bilaterális, gazdaságpolitikai és nemzetközi kérdések is szerepeltek.

A kormányfő gyümölcsöző megbeszélésként értékelte a német kancellárral való, közel két órán keresztül tartó egyeztetést. Hozzátette: minden nehéz és komplikált témáról szót ejtettek, és „mindenki elégedett lehet” a tárgyalás eredményeivel.

Orbán Viktor kedden a Cicero és a Berliner Zeitung német lapok közös rendezvényén is beszélt a találkozóról. Ekkor úgy fogalmazott: toleranciaajánlatot tett Olaf Scholznak azokban a kérdésekben, amelyekben a két ország nem ért egyet.

Ennek jegyében pedig azt kérte a kancellártól:

LEGYEN TOLERÁNS A MIGRÁCIÓT ELUTASÍTÓ, A MULTIKULTURALIZMUST ELLENZŐ ÉS A TRADICIONÁLIS CSALÁDKONCEPCIÓHOZ RAGASZKODÓ MAGYAR ÁLLÁSPONTTAL SZEMBEN.

A miniszterelnök elmondása szerint Olaf Scholz meghallgatta az ajánlatát, amit önmagában is előrelépésnek tekint, ugyanis Angela Merkel korábban helyből elutasította ezt a javaslatát.