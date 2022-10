Nem lesz meleg víz, és három hétre bezárják az egyik budapesti egyetemet

Több más felsőoktatási intézmény után a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is takarékossági intézkedéseket vezetnek be az energiaválság miatt. Nem lesz melegvíz-ellátás, elmarad az őszi és a tavaszi szünet is, valamint több épületet bezárnak.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem az energiaválság miatt és a drasztikus közüzemi költségnövekedés rövid és hosszú távú mérséklése céljából rektori utasításra takarékossági intézkedéseket vezet be.

Az egyetem hivatalos Facebook-oldalán közzétett közleményből kiderül, hogy az új rendelkezésekkel az üzemeltetési költségeken szeretnének faragni.

A költséghatékonyabb működés és takarékosság céljából a következő intézkedéseket hagyták jóvá a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen:

a fűtés útján biztosított hőmérséklet nem haladhatja meg a 20 Celsius-fokot (a közlekedő- és mellékhelyiségekben maximum 18 Celsius-fok, míg az orvosi rendelőkben maximum 22 Celsius-fok lehet);

nem lesz melegvíz-ellátás , a meleg levegős kézszárítókat áramtalanítják;

, a meleg levegős kézszárítókat áramtalanítják; a vizsgaidőszak első periódusa december 12-től december 19-ig tart, a második 2023. január 9-én kezdődik, és 2023. február 11-én zárul;

az egyetem 2022. december 19. és 2023. január 9. között zárva lesz;

a Szentkirályi utca 26. szám alatt található budapesti épületet 2022. október 16-tól 2023. április 15-ig teljesen lezárják. A Sophianum és az esztergomi telephely 2022. december 19. és 2023. március 1. között ugyancsak zárva lesz;

az őszi szünet és a tavaszi szünet is elmarad (október 31-én, valamint november 1-jén és 2-án viszont nem lesz tanítás).

A rektori utasítás teljes terjedelmében itt érhető el.

A BME-n is takarékosabb működésre készülnek

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem augusztus végén a környezetbarát és energiatakarékos működés érdekében közös felhívást tett közzé. A fenntartó Kulturális és Innovációs Minisztérium energiamegtakarítási intézkedési terv készítésére kötelezte az egyetemet.

Az energiatakarékosság közös felelősségünk, az energiatudatos magatartás mindannyiunk ügye. Az energiaellátási válsághelyzet kezelésében számítunk minden egyetemi polgár közreműködésére

– olvasható a BME közleményében.

A BME vezetősége az energiafelhasználás csökkentése érdekében várja a javaslatokat, ötleteket. A következő hetekben a beérkező kéréseknek megfelelően határozzák meg a mindennapi oktatást és K+F+I tevékenységet legkevésbé hátráltató konkrét teendőket.

A rektor és a kancellár közös felhívásban fordult az egyetemi polgárokhoz.

Az Index beszámolt arról is, hogy a Pécsi Tudományegyetem ugyancsak költségmegtakarítási intézkedéseket vezet be októbertől. Elmarad az őszi szünet, továbbá tilos a hősugárzó és a klíma használata is.

A Budapesti Gazdasági Egyetemen elzárják a meleg vizet a mosdókban, valamint a hőmérsékletet is korlátozzák az épületekben. Az irodákat és a tantermeket 18–20 Celsius-fok közé fűtik fel, míg a közlekedőkben, a mellékhelyiségekben és az összes többi helyiségben 18 Celsius-fok lehet, továbbá a sportolásra használt termek hőmérsékletét is erre a szintre állítják be. Munkaidőn kívül az összes épületben 15 Celsius-fokot engedélyeznek.