A híreket olvasva csak kapkodjuk a fejünket a háborús gazdasági válság rémisztő információi között, a boltokban napról napra többet kell fizetni az árucikkekért, mindenki a saját pénztárcáján érzékeli az elmúlt néhány évtized legnagyobb inflációját. Ám az elképesztő drágulás nemcsak a pénztárcánkra, hanem az általános közérzetünkre is káros hatással van. Nehéz ilyenkor kiutat találni a kilátástalanságból, mi most mégis igyekszünk útmutatást adni.

A hazai lakosság különösen érzékenyen reagál a jövedelempozícióira, az anyagi gyarapodás Magyarországon nominálértékben is meg fog állni, miközben fontos kérdés most, hogy azok a vállalkozások, amelyek küzdenek a fennmaradásukért, bedobják-e idővel a törülközőt – vélekedett a közelmúltban Lentner Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézetvezetője. A kis- és középvállalkozói szektorban dolgozik ugyanis a piaci alkalmazottak 75 százaléka, ami azt jelenti, hogy egy csapásra több millió ember sorsa, foglalkoztatása is kétségessé válhat.

Mindehhez a stresszforráshoz ráadásként hozzájön az eredendő ok, a szomszédságunkban dúló háború miatt érzett szorongás is, ami eleve káros hatással van a lelki egészségre, vagyis mindez együtt alaposan megzavarta a mentális jóllétünket. És akkor a még mindig kísértő koronavírus-világjárványról nem is beszéltünk.

Az infláció mint stresszforrás

De most vizsgáljuk kizárólag a gazdasági válság lélekpusztító hatását, amit az Amerikai Pszichológiai Társaság (American Psychological Association) is elemzett, és a kutatásukból egyértelműen kiderült, hogy a válaszadók 87 százaléka az inflációt jelentős stresszforrásként éli meg. Mindez könnyen belátható, hiszen a pénz önmagában biztonságérzetet ad, vagyis érthető, ha a munkanélkülivé válás réme vagy a kezelhetetlenné váló kiadásnövekedés miatt félelem ébred bennünk.

A mindenkire leselkedő recessziós szorongás leküzdésére a huffpost.com gyűjtött össze néhány megszívlelendő praktikát:

Fogalmazzuk meg bajunk forrását

Gondoljuk végig, hogy pontosan mi váltotta ki a szorongásunkat. Az elbocsátástól való félelem? Az, hogy nem tudjuk már megvenni ugyanazt a sonkát, mint pár hónapja? A rezsiárak hirtelen emelkedése? Ha sikerül megértenünk a bennünk lezajló folyamatokat, akkor a probléma megoldásához is közelebb kerülünk.

Legyünk képesek kikapcsolni az agyunkat

Lényeg, hogy egy időre tegyük félre az agyalást, és végezzünk csak monoton tevékenységet, legyen az akár kocogás, akár mosogatás, akár filmnézés. Ezek ugyanis elterelik a figyelmünket a stressz forrásáról. Fontos, hogy találjunk rá arra a tevékenységre, ami segít a megnyugvásban, így ha legközelebb eluralkodik rajtunk a szorongás, akkor egy lépést lépjünk inkább hátra, és tegyünk valamit, ami eltereli a figyelmünket.

Vegyük észre az apró örömöket

Ezek az örömteli pillanatok bármik lehetnek: akár egy naplemente, akár egy séta a patak partján, akár egyszerűen csak egy jó könyv olvasása.

Ne maradjunk egyedül

Ahelyett, hogy visszavonulnánk, és elszigetelődnénk mindenkitől, ami kizárólag a magány és a depresszió érzését növeli bennünk, keressük meg a módját annak, hogy emberekkel vegyük körbe magunkat. Mindenképpen tartsuk a kapcsolatot valamilyen úton-módon, személyesen, telefonon vagy online a szeretteinkkel.

Írjunk naplót

A naplóírás nagy segítséget jelenthet egy feszült időszakban. Azzal ugyanis, hogy tisztázzuk a gondolatainkat, jobban meg tudjuk fogalmazni, mi is a minket érő stressz forrása, ez a felismerés pedig az első lépés a megoldás felé.

Legyünk jók magunkhoz

Legyünk engedékenyebbek önmagunkkal, mert a kutatások azt igazolják, hogy a saját magunkkal való együttérzés az egyik kulcsa a stresszel szembeni ellenálló képesség kialakításának. Azzal, hogy elismerjük a sebezhetőségünket, önnyugtató és relaxációs folyamatok indulnak be a testünkben. Egy támogató érintés, például ha a szívünkre vagy az arcunkra tesszük a kezünket, remek módja annak, hogy együttérzést fejezzünk ki magunk iránt. Az érintésre ugyanis oxitocint termel a szervezetünk, ami aktiválja az idegrendszerünk azon részét, amely a nyugalmat segíti elő.

Koncentráljunk az irányításunk alá vonható dolgokra

Pénzügyi értelemben ez jelentheti azt, hogy jövedelmünkből automatikusan átutalunk egy bizonyos összeget egy megtakarítási számlára, vagy azt, hogy a felesleges kiadásainkról lemondunk. Érdemes költségvetést készíteni, illetve táblázatban vagy kockás füzetben vezetni a kiadásainkat.

Végezetül pedig ne feledjük, hogy a rossz dolgok sem tarthatnak örökké. Igyekezzünk optimisták maradni és találni egy közösséget, ahol támogatásra lelünk a nehéz időkben.

