Karácsony Gergely újrázna, de az ellenzéki pártok támogatása nem automatikus

Három éve vezeti a fővárost Karácsony Gergely, aki 2024-ben is indulni és nyerni akar, de kérdés, hogy saját pártja mellett felsorakoznak-e az ellenzéki pártok támogatóként. Gyurcsány Ferenc kijelentette: nem alapértelmezett, hogy támogatják Karácsony Gergely újraindulását. Az MSZP sem áll be mögé automatikusan, de a miértre más a válasz, mint a Demokratikus Koalíciónál.

„Kemény év, kemény kampány volt, amelynek során először az MSZP, majd a Demokratikus Koalíció és a Momentum jelöltjét, végül a hatalom emberét győzte le Karácsony Gergely. A Párbeszéd büszke arra, hogy 2019. október 13-án főpolgármestert adhatott Budapestnek. És bár a vereséget elfogadni képtelen Orbán-rezsim folyamatosan ellene – így a budapestiek ellen – dolgozik, a nehezített pályán elért eredmények alapján is mondható: méltó vezetője van a magyar fővárosnak” – olvasható a Párbeszéd október 13-i Facebook-bejegyzésében. A főpolgármester az enbudapestem.hu oldalon foglalta össze városvezetésének elmúlt három évét.

A Republikon Intézet Van-e még önkormányzatiság Magyarországon? címmel rendezett konferenciáján arról is beszélt, hogyan kellene indulnia az ellenzéknek 2024-ben.

Noha a közelmúltban Karácsony Gergely távozott a társelnöki székből, továbbra is magának tudhatja pártja támogatását. Egy szeptemberi interjúban Karácsony Gergely a Népszavának kijelentette: ő fogja megnyerni a 2024-es főpolgármester-választást. Az azonban még nincs eldöntve, hogy az ellenzéki pártok elfogadják-e majd közös főpolgármester-jelöltnek 2024-ben, ahogy az sincs még tisztázva: lesz-e előválasztás.

Lehet-e jobban vezetni Budapestet?

Gyurcsány Ferenc a Partizánnak adott interjújában többek között arról beszélt: meghatározó szava van abban, hogy a DK támogatja-e Karácsony Gergely főpolgármester-jelöltségét, még azonban nincs erről döntés, és nem alapértelmezett, hogy támogatják az újraindulását. Az is kiderült, hogy van kritikája a főpolgármester felé, de azt csak vele osztotta meg, mert ha nyilvánosan is megtenné, az nem lenne jó Karácsony Gergelynek, és így az ellenzéknek sem.

Azt viszont megjegyezte: „valamit gondol arról”, hogyan kell Budapestet vezetni. Gyurcsány Ferenc szerint 2023 őszére ki kell alakulnia, hogy kik indulnak el a főpolgármester-jelöltségért.

Gondolkodni kell, hogy lehet-e jobban vezetni a várost

– fogalmazott, majd hozzátette: lehet, hogy a legjobb megoldás Karácsony Gergely. Ezután kifejtette, hogy Karácsony Gergely egy meglehetősen kicsi párt volt elnöke,

olyan kicsike párté, amelynek nem lesz meghatározó többsége a következő fővárosi közgyűlésben.

A DK 2019-ben is kiállt Karácsony Gergely mögül, és a párbeszédes politikussal szemben Kálmán Olgát indították el a főpolgármester-jelölti előválasztáson.

Még nem aktuális

A DK elnökének partizános kijelentései után az ellenzéki pártok sajtóosztályainak küldtünk kérdéseket:

Döntött-e már, illetve mikor dönt a pártjuk arról, hogy kit támogatnak főpolgármester-jelöltként?

Támogatják, hogy előválasztással döntsenek a főpolgármester-jelölt személyéről?

Hogyan értékelik Karácsony Gergely eddigi főpolgármesterségét?

Támogathatónak tartják az eddig elvégzett munkája alapján?

Pártjuk szerint milyen kvalitásokkal kell rendelkeznie egy jelöltnek, aki Budapest vezetésére vállalkozik?

A Jobbikot jelenleg jobban foglalkoztatja a megélhetési nehézségekkel küzdő emberek sorsa, mint a 2024 tavaszának várható eseményei és az ezzel kapcsolatos találgatások.

Mind a kormánynak, mind az önkormányzatoknak most jön az igazi teszt, erőpróba, amely során megmutathatják erősségeiket. Ez is befolyásolhatja megítélésüket

– közölte az ellenzéki párt.

A Momentum arról tájékoztatott, hogy a 2024-es önkormányzati választásokkal kapcsolatban még semmilyen konkrét döntés nem született a párt vezetésében, sem személyek, sem módszerek tekintetében. A Momentum szerint az erről való diskurzus jelenleg még nem időszerű.

Nem szabad ugyanabba a hibába esni, mint eddig oly sokszor: sokkal fontosabb a tartalomról, Magyarország és Budapest jelenlegi helyzetéről, a jövőjéről beszélgetni, vitatkozni, mint ismét technikai megvalósításokon vagy konkrét személyeken lovagolni. Most annak van itt az ideje, hogy tisztázzuk, merre akarunk menni, milyen lehetőségek lesznek a célok megvalósítására – minden egyéb csak ezután jöhet

– írta válaszában a Momentum.

Az LMP cikkünk megjelenéséig nem válaszolt a kérdéseinkre.

Az MSZP csupán annyit közölt, hogy az önkormányzati választásokhoz közelebbi időpontban fognak az általunk feltett kérdésekben döntést hozni.

Nincs automatikus támogatás

Horváth Csaba, az MSZP zuglói polgármestere – akit nemrégiben a párt fővárosi elnökének választottak meg – egy sajtónyilvános beszélgetésen konkrétabban fogalmazott újságírói kérdésre, amikor azt mondta, bár emberileg jó a kapcsolatuk Karácsony Gergellyel, pártjaik nincsenek politikai nexusban, mivel a Párbeszéd ezt megszakította az országgyűlési választások után. Ebből következően pedig Karácsony Gergely MSZP-s támogatása sem automatikus, és ha nem lesz új megállapodás a Párbeszéddel, az MSZP saját főpolgármester-jelöltet állíthat az esetleges előválasztásra. Horváth Csaba szerint konkrét név is forog a párton belül, de egyértelműen nem erősítette meg, hogy Tüttő Kata lenne az, és leszögezte, hogy ő maga sem vállalná a főpolgármesteri jelölést.

A zuglói polgármester kijelentéseiről – arról, hogy Karácsony Gergely támogatása nem automatikus – megkérdeztük Kunhalmi Ágnest, az MSZP társelnökét, aki hangsúlyozta:

egyik pártnál sincs automatizmus, nem is lehet, hiszen minden új választás előtt új döntéseket kell hozni.

Arra a kérdésre, hogy az MSZP mikor fog döntéseket hozni a főpolgármester-jelölt kérdésében, a szocialista politikus azt válaszolta: jelenleg még nincs napirenden, nem időszerű, még messze vannak az önkormányzati választások. Ugyanakkor azt elmondta, hogy mi a véleménye Karácsony Gergely eddigi főpolgármesterségéről: munkáját inkább pozitívnak értékelte, és kiemelte, hogy a rendszerváltás után egyetlenegy főpolgármesternek sem kellett szembenéznie annyi válsághelyzettel (koronavírus-járvány, energiaválság, kormányzati pénzelvonások), mint Karácsony Gergelynek. „Becsülendő, hogy így viszi a várost, és működik” – tette hozzá a társelnök.

Kunhalmi Ágnest kérdeztük arról is, hogy milyen most az MSZP és a Párbeszéd viszonya. Július végén a Párbeszéd tisztújítása után a frissen társelnöknek választott Tordai Bence az Indexnek még azt mondta, hogy társadalompolitikai, gazdasági kérdésekben sok tekintetben közel áll egymáshoz a két párt, vannak jó emberi kapcsolatok is, de jelen pillanatban ez ennyi, és nem több. Az MSZP társelnöke most azt mondta: jó a két párt kapcsolata, folyamatosan egyeztetnek.

Tiszteletben tartják Gyurcsány véleményét

Gyurcsány Ferenc Partizán-interjújára reagálva Barabás Richárd, a Párbeszéd szóvivője és újbudai alpolgármestere úgy fogalmazott: pártja maximálisan tiszteletben tartja a DK elnökének a véleményét, ebben a minőségében úgy és akkor nyilatkozik, ahogy azt a legjobb tudása szerint jónak gondolja.

A Párbeszéd most azt tartja a legfontosabbnak, hogy reagáljanak a jelenlegi válsághelyzetre, amely a különösen érzékeny társadalmi csoportokat sújtja, ezért egy országos rezsiutalvány-kampányt indítanak. Emellett az ellenzéki együttműködést is építik, Barabás Richárd példaként említette, hogy ellenzéki politikusok egy frakcióközi parlamenti képviselői csoportot alakítottak az LMBTQ-emberek érdekeiért.

„Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az ellenzéki együttműködés erőre kapjon, és a kommunikáció fennálljon” – jelentette a Párbeszéd szóvivője az Indexnek.

Az ellenzéki párt álláspontja az, hogy Karácsony Gergely fogja megnyerni a 2024-es főpolgármester-választást. Barabás Richárd emlékeztetett rá, hogy a párt júliusi tisztújítását követően Karácsony Gergely feladatot kapott: a Párbeszéd 2024-es önkormányzati választásra való felkészülésének koordinációjáért felel.

Korábbi cikkünkben arról írtunk, hogy miért nem lesz már olyan hatpárti ellenzéki összefogás, mint az április 3-i országgyűlési választás előtt.

(Borítókép: Karácsony Gergely 2019. szeptember 22-én. Fotó: Huszti István / Index)