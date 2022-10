Magyarország kemény ellenőrzését ígérte a német kancellár

„Világos üzenet ez Orbánnak. Európa nem fog pénzt adni, ha azokat továbbra is ellopják” – írta Facebook-oldalán Dobrev Klára, miután Olaf Scholz német kancellárral találkozott Berlinben.

„Nekünk, magyaroknak nincs fontosabb érdekünk Európában, mint az, hogy barátaink és erős szövetségeseink legyenek” – így kommentálta Dobrev Klára árnyék-miniszterelnök közösségi oldalán a berlini találkozóját Olaf Scholz német kancellárral. A megbeszélésen a felfüggesztett európai uniós források is terítékre kerültek.

A német politikus azt mondta, hogy jogállamisággal, korrupcióellenes küzdelemmel kapcsolatban nem köt kompromisszumokat. Számára nem lesz elég annyi, hogy a magyar kormány korrupcióellenesnek beállított jogszabályokat visz át a Parlamenten. Csak akkor támogatja az uniós források megindítását, ha a magyar kormány valódi eredményeket tud elérni a jogállamiság helyreállítása és a korrupció megfékezése terén. A gyakorlatban és nem csak papíron.

Világos üzenet ez Orbánnak. Európa nem fog pénzt adni, ha azokat továbbra is ellopják

– közölte Dobrev Klára, hozzátéve, hogy csak akkor indulhatnak meg az uniós források, ha biztosítják, az európai adófizetők pénze oda jut, ahová az Unió szánja, vagyis a magyar emberekhez, a magyar kis- és középvállalkozásokhoz, a magyar önkormányzatokhoz.

Orbán Viktor több témában is összevitatkozott Olaf Scholzcal

Orbán Viktor hétfőn utazott el a német fővárosba, aholOlaf Scholz kancellárral is tárgyalt számos politikai kérdésről, és több pontban is összevitatkoztak, így a jogállamisággal, a migrációval és az Európai Unió egyik lehetséges reformjával kapcsolatban is.