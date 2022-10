Egyre drágább a jogsi, de van segítség

A támogatás felső határa 25 ezer forintban lett megállapítva, a jogosultak köre 2020 júliusától bővült. Az új kormányrendelet szerint annak is jár támogatás, aki a vizsga napján csecsemőgondozási, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült.

A támogatás bevezetése óta csaknem 140 ezer – pontosan 139 853 – kérelmező támogatási jogosultságát ismerték el, közölte a Magyar Államkincstár, az igénylőknek összesen 3 milliárd 462 millió forintot fizetett ki az állam – írja a Világgazdaság. Az átlagos összeg 24 755 forint volt.

Egyre drágább mulatság a jogosítványszerzés

A katatörvény módosítása után drasztikus áremelést hajtottak végre az autósiskolák, emiatt Budapesten és vidéken is csökkent a tanulóvezetők száma. A pótórákkal is számolva akár 500–600 ezer forint közé is emelkedhet a B kategóriás jogosítvány ára.

