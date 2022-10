„Akarja-e, hogy minden drágább legyen, és szépen lassan beledögöljön a mindennapokba?”

A kormány azt várja a nemzeti konzultációtól, hogy több millió magyar ember véleménye kikényszerítheti az Oroszországgal szembeni uniós szankciós politika megváltoztatását – jelentette ki Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Hollik István kiemelte, a kormánypártok kötelezettségüknek tartják a nemzeti konzultációt, hiszen kormányzásuk elején megígérték, hogy a Magyarország jövőjét hosszú távon érintő ügyekben kikérik az emberek véleményét. Ez így volt a pandémia kezelése és a migráció ügyében is, most pedig „itt van ez a szankciós rendszer”, amely egyértelműen tönkreteszi az európai gazdaságot – mondta.

A kormánypárti politikus arról is beszélt, hogy a konzultációban a legfontosabbak az energiaszankciókra vonatkozó kérdések. Arra is kitért, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Paks 2 fel tudjon épülni, mert ha Magyarország függetleníteni tudja magát a nemzetközi energiaellátástól legalább a villamos áram tekintetében, az hihetetlen nagy versenyelőnyt jelent a magyar gazdaság és nagy biztonságot a magyar emberek számára.

„Akarja-e ön, hogy minden még drágább legyen?”

„Az újabb kérdőív pedig a már jól ismert, szokásos tematikára épül: valójában nem a véleményünkre kíváncsiak, pusztán csak az a cél, hogy minél jobban beégjen a kormányzati propaganda a magyar agyakba. Hatalomtechnikailag nyilván hatásos húzás, erkölcsi és hatékonysági szempontból viszont már több mint aggályos” – fejtette ki reakcióként a legújabb nemzeti konzultációra Ujhelyi István.

Az MSZP-ből nemrég távozó EP-képviselő vasárnapi hírlevelében azt is hozzátette, hogy a társadalom viszonyulását az inflációhoz már most, konzultáció nélkül is tudni lehet:

a magyar emberek szoronganak a megélhetési válságtól, szenvednek az egyre vastagabb számláktól, a vágtató infláció miatt egyre jobban dráguló áraktól, és átkozzák, hogy a forintban kapott fizetésük napról napra kevesebbet ér.

„Akarja-e ön, hogy minden még drágább legyen, mindenért többet kelljen fizetni, és ön szépen lassan beledögöljön a mindennapokba? Naná, hogy senki, hát ki az a hülye, aki ezt akarja? Ez a konzultáció nem is arról szól, hogy erre vár választ a kormány, hanem arról: azok, akik valóban segítség nélkül maradnak, és bele fognak rokkanni a következő időszakba – sajnos, várhatóan sokan lesznek –, azok ne a kormányt, hanem mást, illetve másokat tegyenek ezért felelőssé” – írja Ujhelyi István.

Azt is erősen kifogásolhatónak tartja, hogy a Fidesz úgy konzultál a magyarokkal, hogy közben szerinte fontos igazságokat hallgat el előlük. Többek között azt, hogy az infláció már jóval a háború előtt elszabadult – alapvetően a kormányzat EU-ellenes politikájának köszönhetően –, és ezért volt szükség az ársapkák bevezetésére az üzemanyagok és az alapvető élelmiszerek egy szűk körében még hónapokkal az oroszok támadásának megindulása előtt.

Az EP-képviselő mindezek mellett arra is emlékeztet, hogy a magyar kormány „brüsszeliek döntéseként” hivatkozik a szankciós csomagokra, amelyeket a magyar kormány mind elfogadott.

Ha a Fidesz számára valóban Magyarország és a magyar emberek lennének az első helyen, akkor arról kérdeznék őket, hogy milyen segítséget várnak el az őket szolgáló kormánytól: fizetésemelést, áfacsökkentést, egyszeri vagy rendszeres élelmiszerkuponok, esetleg alap-energiacsomagok biztosítását a legsérülékenyebb társadalmi csoportoknak és kisvállalkozásoknak?!

– emelte ki Ujhelyi István.

Gyújtósként adják oda a rászorulóknak a konzultációs íveket

A Momentum országszerte begyűjti az emberektől a nemzeti konzultációs íveket, hogy papír fűtőtéglák formájában újrahasznosítsák őket, eljuttatva azokat a rászorulóknak – írja a párt közleményére hivatkozva a Magyar Nemzet. Az ellenzéki párt azért cselekszik így, mert meggyőződésük, hogy a legújabb nemzeti konzultáció is demagóg álkérdéseket tartalmaz. A Jobbikból kilépő, időközben saját mozgalmat alapító Jakab Péter csak annyit írt a Facebookon:

Ha jön a Fidesz nemzeti konzultációja, tűzre vele!

A Jobbik szintén a hivatalos Facebook-oldalán fejtette ki véleményét a legújabb nemzeti konzultációról: rövid kommentárjukban Orbán Viktort szankciókirálynak nevezik, és azt javasolják neki, hogy a miniszterelnök konzultáljon inkább az Európai Ügyészséghez való csatlakozásról.

Már postára adták az új nemzeti konzultációt

Pénteken jelentek meg a nemzeti konzultáció kérdései az Európai Unió által Moszkvára mért szankciókról. Az ívek kipostázása már pénteken meg is kezdődött. A „brüsszeli szankciókról” szóló konzultáció ívén hét kérdés szerepel az Oroszországgal szemben már bevezetett és tervezett szankciós lépésekről, valamint azok következményeiről.

Az alábbi szankciós intézkedésekről kérdezik a magyar választópolgárokat:

Brüsszel olajszankciók bevezetéséről döntött. Ön egyetért a brüsszeli olajszankcióval?

A gázszállításokra is kiterjesztenék a szankciókat. Ön egyetért a gázszállításokra vonatkozó szankcióval?

A nyersanyagokra is vonatkoznak a brüsszeli szankciók. Ön egyetért a nyersanyagokra vonatkozó szankcióval?

A nukleáris fűtőelemekre is kiterjesztenék a szankciókat. Ön egyetért a nukleáris fűtőelemekre vonatkozó szankcióval?

A Paksi Atomerőmű bővítése is a szankciós politika célkeresztjében van. Ön egyetért azzal, hogy a paksi beruházásra is terjedjenek ki a szankciós intézkedések?

A szankciós politika a turizmust sem kíméli. Ön egyetért a turizmus korlátozásával járó szankciókkal?

A szankciók növelik az élelmiszerárakat, és újabb bevándorlási hullámhoz vezethetnek. Ön egyetért az élelmiszerárak növekedését okozó szankciókkal?

(Borítókép: Az európai uniós szankciókról szóló nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás Budapesten 2022. október 14-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)