Balog Zoltán: Szerényebben fogunk élni, de ez jót tehet majd nekünk

Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke az aktuális kihívásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „a mi generációnk és a nyomunkba lépők még ismerik a vízmelegítés nyűgét, a büdös olajkályhát, amely mellett 18 fokban üldögéltünk”.

Szerényebben éltünk, a hit mégis boldoggá tudott tenni bennünket. Nem a gyermekkor messzeségbe vesző szépsége miatt mondom ezt, hanem abból a közös keresztyén tapasztalatból, hogy nem kizárólag az anyagi jóléten múlik az ember boldogsága. Minden helyzetben lehet és kell hálát adni. Ez is segít a bajban. Adjunk hálát azért, hogy a hét szűk esztendő a hét bő esztendő után jön! Igaz, hogy újból szerényebben fogunk élni, de ez jót tehet majd nekünk is, a világnak is

– fogalmazott a korábbi miniszter, aki a reformatus.hu-nak adott interjújában azt is kifejtette, hogy „az elmúlt tíz évben társadalmunk életszínvonala emelkedett, és ez gyülekezeteinkre is jellemző. Így most lehetnek tartalékaink, amelyekkel sáfárkodhatunk. A következő időszakban dől majd el, hogy lelkileg is gyarapodtunk-e.”

Balog Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy „az elmúlt években sem jutott mindenkinek a gyarapodásból. Vegyük észre azokat, akiket nálunk is jobban sújt a válság, és egzisztenciálisan ellehetetlenülnek.”

A hálaadás gyakorlati megvalósulása a bibliai tized, amellyel a zsidó és a keresztyén közösség kreatívan szabályozta, hogyan jótékonykodjon az ember. Tíz százaléka mindennek van. A kevesebbnek is. Emellett jelezhetjük mind a társadalomnak, mind a kormányzatnak a terhek arányos elosztásának igényét, vagyis aki jobban gyarapodott az elmúlt években, az vállaljon ebben a válságos helyzetben többet. És akinek kevesebbje van, az is vállaljon

– húzta alá a püspök, hozzátéve: az észszerű takarékossági intézkedéseket meghozták, és a továbbiakban is meg fogják hozni.

A gyülekezeteknek körlevelet írtak, hogy „a felelős erőforrás-gazdálkodásban, a takarékos energiafelhasználásban jó sáfárként mindannyian igyekezzünk helytállni, és a másokat segítő tapasztalatokat, jó gyakorlatokat osszuk meg. A gyülekezeteinket nem hagyjuk magukra, lesz támogatás, a szociális intézményeinket fenntartjuk, az iskoláinkat működtetjük.”

