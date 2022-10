Letették az alapkövét az idei év harmadik legnagyobb beruházásának

Szijjártó Péter a tervezett nyíregyházi fejlesztés mellett az európai versenyképességet érő ütésekről és a keleti nyitás eredményeiről is beszélt. 2019-ben és 2021-ben is a kelet-ázsiai országból érkezett a legtöbb beruházás Magyarországra.

A dél-koreai W-Scope nevéhez kötődik az év harmadik legnagyobb magyarországi beruházása. A nyíregyházi fejlesztés keretében háromszázmilliárd forint értékben építenek üzemet – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető arról számolt be az alapkőletételi ünnepségen, hogy a dél-koreai cég hazánkban nyitja meg első európai üzemét, amelyben évente 1,2 milliárd négyzetméternyi, elektromos autók akkumulátorához használt szeparátorfilmet fognak előállítani, és ezzel 1200 új munkahely jön létre Nyíregyházán.

Szijjártó Péter beszédében aláhúzta, hogy az európai gazdaságot az elmúlt években két mélyütés is érte, legutóbb az ukrajnai háború kirobbanása, amelynek súlyos következményei vannak, ugyanis a kontinens versenyképessége az orosz nyersanyagokra és a fejlett európai technológiára épült, de ezen együttműködés szálait mára gyakorlatilag mind elvágták.

Az európai gazdaság rohamléptekkel halad a recesszió felé, ebben a helyzetben Magyarországnak nem lehet más a célkitűzése, mint hogy kimaradjunk belőle

– szögezte le, hozzátéve, hogy ehhez a gazdasági növekedés fenntartására, jelentős beruházásokra van szükség. Emlékeztetett, hogy Németországon és Kínán kívül egyedül Magyarországon van mind a három prémium német autómárkának gyártóbázisa, miközben hazánk jelenleg a világ harmadik legnagyobb elektromosakkumulátor-gyártó kapacitásával rendelkezik, míg az exportban a ranglista ötödik helyén áll.

Szijjártó Péter azt is jelezte, hogy a dél-koreai vállalatok mára a harmadik legnagyobb beruházói közösséget alkotják hazánkban, 2019-ben és 2021-ben is a kelet-ázsiai országból érkezett a legtöbb beruházás. A kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly érte el először az ötmilliárd dollárt, és ezzel rekordot döntött, ráadásul a volumene idén további 17 százalékkal bővült, így újabb éves csúcs várható. Mint mondta, sikeres a keleti nyitás stratégiája, amit az is mutat, hogy 2010 óta 49 százalékkal nőtt Magyarország kereskedelmi forgalma a tőle keletre eső világgal.