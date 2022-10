Tizenötezres bírságot kapott egy kómában fekvő, magatehetetlen nő

A baleset egy hónappal ezelőtt történt, amikor Berhidánál egy személygépkocsi egy előzést követően lesodródott az útról, majd fának csapódott. Az autót egy 19 éves sofőr vezette, aki nem élte túl az ütközést. A járműben ülő fiatal lány súlyos sérüléseket szenvedett, és kómába került.

A nőnek leállt a veséje, ezért életmentő műtéten kellett átesnie egy győri kórházban, ahová mentőhelikopterrel szállították. Az orvosi beavatkozásnál a koponyája alá behelyeztek egy csövet, amelynek az volt a feladata, hogy leszívja a vérömlenyt. A balesetben eltört a kulcscsontja, egy bordája, az egyik karja és az egyik lába is. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a lány kétoldali tüdőgyulladást kapott.

Kétszer ébresztették sikertelenül, nem reagált semmire, ám nemrég váratlanul kinyitotta a szemeit

– nyilatkozta a kórházba kerülő nő édesapja a Blikknek.

A lányt múlt héten átszállították a székesfehérvári kórházba, ahol lélegeztetőgépen van jelenleg is. A lap információi szerint tudja mozgatni a szemeit és a száját is, néha mosolyog, és nyelni is képes, de az orvosok szerint csodaszámba menne, ha javulna az állapota. A szülei azt szeretnék, hogy az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetbe kerüljön.

A napilap értesülései szerint a nőt megbírságolták, mert a baleset idején nem volt bekötve a biztonsági öve.

Még magatehetetlenül, kómában feküdt a lányom, amikor levelet hozott a rendőrségtől a postás. Azt hittük, a baleset körülményeiről állapítottak meg valamit, ám nem ez történt. Alig akartuk elhinni, de a lányomat a történtek után 15 ezer forintra megbüntették, amiért állítólag a baleset idején nem volt becsatolva a biztonsági öve. Tudjuk, hogy a szabályokat be kell tartani, de a lányom az életéért küzd, méltányosságból eltekinthetnének a bírságtól

– mondta a nő édesapja.