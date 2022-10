Menczer Tamás: Biztosított Magyarország energiaellátása

Egy gyártóüzem avatásán járt kedden Menczer Tamás államtitkár, aki az eseményen Magyarország energiaellátásának helyzetéról is beszélt.

A Toyo Ink vállalatcsoport újhartyáni, hétmilliárd forintból kialakított gyártóüzemének avatásán járt kedden Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára, aki az eseményen elmondta, hogy

Magyarország energiaellátása biztosított, teljes mértékben sikerült felkészülni a télre.

Azt is hozzátette, hogy a Török Áramlat gázvezetéken keresztül az orosz gáz folyamatosan, minden gond nélkül érkezik Magyarországra. Ez ma az egyetlen olyan vezeték, amely teljes kapacitáson működik.

Ennek is köszönhetően a magyar gáztározók telítettsége fogyasztásarányosan ötvenszázalékos – fogalmazott.

Menczer Tamás arról is beszélt, hogy télen minden család tud majd fűteni, ahogy a gazdasági és ipari szereplők számára is biztosított lesz az energia a téli hónapokban is, így a munkahelyek sem kerülnek veszélybe.

Nem lesz korlátozás a gázfelhasználásban

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában tárgyalt Alekszej Millerrel, a Gazprom elnök-vezérigazgatójával. A tárcavezető akkor arról számolt be, hogy az oroszok úgy döntöttek, hogy az északi útvonalakról a déliekre helyezik át a földgázszállításokat. „Ezzel még biztosabb Magyarország energiaellátása” – vonta le következtetését a miniszter.

Szerinte ennek a döntésnek köszönhetően nem kell szembenézni azokkal a nehézségekkel, amelyekkel az északi vezetékeken szembenéztek. A Török Áramlat fenntartása és működése ugyanis nem ütközik szankciós akadályokba. Szijjártó Péter hozzátette: a Törökországból érkező vezeték az elkövetkező időszakban még nagyobb szerepet játszik majd az Európába irányuló gázszállításban.

A Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) még hétfőn közölte, hogy a kormány elhalaszthatja a lakossági napelemes pályázatok második szakaszát.

A közlemény szerint a pályázatra több mint 43 ezer támogatási kérelem érkezett, közülük eddig már több mint 25 ezer pályázó rendelkezik támogatói okirattal, az eddig megítélt támogatások összege meghaladja a kilencvenmilliárd forintot.

Ebből a pályázatból ősszel indult volna egy második kör, ám a minisztérium közleményéből most kiderült, hogy mivel a kormány a hazai költségvetés terhére teljes mértékben előfinanszírozza a szükséges forrásokat a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervről szóló bizottsági megállapodásig,

A PÁLYÁZAT MÁSODIK SZAKASZÁRÓL AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ HIVATALOS MEGÁLLAPODÁST KÖVETŐEN SZÜLETIK VÉGLEGES DÖNTÉS.

A minisztérium a közleményben emlékeztetett a múlt héten a Kormányinfón történt bejelentésre is. Ennek értelmében a napelemes rendszerek gyors ütemű terjedésével a villamosenergia-hálózat fejlesztése is szükségessé vált, ezért a kormány ideiglenesen felfüggeszti a betáplálási lehetőséget az újonnan csatlakozó lakossági napelemes rendszerek esetében.