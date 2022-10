Pogácsastop a Miniszterelnökségen

Már nemcsak a fűtésen és az energiafelhasználáson takarékoskodnak, hanem az alkalmazottaknak is spórolni kell mindenen.

A Gulyás Gergely által vezetett minisztériumban az év utolsó három hónapjára drasztikus intézkedéseket vezettek be. A 24.hu információi alapján a szeptember végén kiadott belső tájékoztatás szerint a kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás fenntartása miatt a vezetőknek és dolgozóknak egyaránt részt kell vállalni a kiadások lefaragásából.

Az év végéig le kell mondani a létszámbővítésről, olyannyira, hogy külsős szakértőkkel, tanácsadókkal sem lehet új szerződéseket kötni.

Az alkalmazottak nem is álmodhatnak új számítógépek, programok, informatikai eszközök cseréjéről, fejlesztéséről, és az információs kampányokat is vissza kell fogni.

Vége a habzsolásnak

A lap szerint a spórolás a reprezentációs költségeket is elérte. Az államtitkárokat és a helyettes államtitkárokat arra kérik, 50 százalékkal csökkentsék a reprezentációs költségeket. Az értekezleteken kevesebb lesz a kávé, az üdítő, és a pogácsák számát is drasztikusan csökkentik. Nem tiltják, de egyáltalán nem javasolják a csapatépítő programokat.

A külföldi utakra csak akkor lehet menni, ha nagyon muszáj, de akkor is legfeljebb egy, maximum két munkatárs utazhat, és nekik is, ahol csak lehet, takarékoskodni kell. Ugyanez érvényes a belföldi utazásokra is.

A Miniszterelnökség sajtóirodája szerint az állami szerveknél azért van szükség a nagyon szigorú takarékoskodásra, mert a brüsszeli szankciók azt eredményezték, hogy sokszorosára emelkedtek az energiaárak az unióban és Magyarországon. A kormány ebben a nehéz gazdasági helyzetben is biztosítja Európa legnagyobb rezsitámogatási programját a magyar emberek számára. A rezsicsökkentés több ezer milliárd forintos kiadási terhe mellett is a kormány tartja a célként kitűzött költségvetési hiányt.

(Borítókép: A Miniszterelnökség székháza a Várnegyedben 2019. augusztus 28-án. Fotó: Balaton József / MTI)