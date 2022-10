Húsz év után, 2022 novemberében ismét megnyitja kapuit a nagyközönség előtt a Rác fürdő! – legalábbis erről szóltak éppen egy évvel ezelőtt a híradások, ami több mint jó hírnek számított a patinás épületkomplexum évtizedes hányattatását nyomon követő fürdőbarátok számára.

Tavaly tavasszal sikerült végre tisztázni a jogi helyzetet, ekkor bocsátotta árverésre a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. a Rác fürdőt. A műemléki fürdő és a hozzáépített hotel együttesére csak egyben lehetett licitálni, az ingatlan megszerzésére pedig egyedül a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. (BGYH) pályázott, így kikiáltási áron, ötmilliárd forintért vásárolhatta meg tavaly augusztusban.

A Rác Fürdő épületegyüttesét és a hozzáépült szállodát 2021-ben életveszélyes állapotban vette át a BGYH.

Az azóta eltelt időben – a cég tájékoztatása szerint – technikai jellegű munkálatokat kellett elvégezni. Első lépésként az épületet penészteleníteni és gombátlanítani kellett, erre 16,2 millió forintért kötöttek szerződést. (A munka a penésszel érintett egyes burkolati elemek bontását is magában foglalja.)

Ezt követően lehetett megkezdeni a fürdő műszaki állapotának teljes körű felmérését, melyet az épület tervezője végzett el, megállapításait 2022 nyár végén adta át társaságunknak. A tervezői pályázatot mindezek alapján most ősszel tudja társaságunk meghirdetni.

A BGYH azt is hangsúlyozta, hogy az előző felújítás óta változtak az építésügyi előírások, illetve a fürdők üzemeltetésére vonatkozó szabványok is. Az is problémát okoz, hogy a közbeszerzési eljárások a tervezettnél lényegesen hosszabb időt igényelnek, miközben számolni kell az áremelkedéssel is.

Már Tarlós István főpolgármesterségének idején is meg akarta szerezni a BGYH a Rác fürdőt. A fővárosi cég akkori igazgatója, Szőke László az Indexnek azt mondta, ha az eladásra akkor sor kerül, hat hónapon belül meg tudták volna nyitni. Az is igaz, hogy a jelenlegi BGYH mind műszaki, mind pénzügyi szempontból erre képtelen – tette hozzá.

Azóta eltelt két év, de nem hiszem, hogy ez idő alatt annyit romlott volna az állapot. Amennyire tudom, az átvétel után el sem kezdték a rendbehozatalát. Mondhatják, hogy nincs rá pénz, de mi a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyásával biztosítottunk egy kétmilliárd forintos hitelkeretet azzal a feltétellel, hogy nem nyúlhatunk hozzá, amíg meg nem kapjuk a Rác fürdőt. Azóta ezt a kikötést a főváros feloldotta, az összeget pedig el is költötték másra.

A 2019-es becslés szerint a fürdő és a szálló együttes rendbehozatala 2,5 milliárdból megoldható lett volna. Szőke László szerint ennek megvolt a pénzügyi alapja, hiszen amikor 2020 januárjában leváltotta őt a BGYH éléről az új vezetés, csaknem egymilliárd volt a cég számláján. A megnyitást követően rövid időn belül nyereséges lehetett volna a fürdő, azonban azt Szőke László elismeri, hogy a megszerzését követően a Covid mindent borított.

A BGYH mint fürdőüzemeltető nem ért a szálloda működtetéséhez, ezért a korábbi koncepció szerint a hotel üzemeltetését külső vállalkozásnak adták volna bérbe öt évre. A volt igazgató úgy tudja, jelenleg a Rác fürdővel összeépült szállodát a mostani vezetés inkább eladná, az így kialakult mellérendelt viszonnyal viszont elveszíthetné a főváros irányító befolyását. Példaként a Gellért fürdő és szálloda viszonyát említette, ahol a fürdő az épületben alárendelt szerepet kapott. Ennek

a prioritások kijelölésekor van szerepe, mert az eladás esetében a szállóvendégek élvezhetnek majd elsőbbséget az utcáról bejövő vendégekkel szemben.

A Gellért-hegyi sikló, amely rendkívül fontos a fürdő szempontjából (jelenleg a projektcég és a főváros közti pereskedés miatt áll a siklófejlesztés), jelentős turisztikai forgalmat, így bevételt generálna a külső látogatók által az egyébként átlagosnál magasabbra kalibrált belépőjegyárak esetén is.

A Rác fürdő rekonstrukciója várhatóan 2023 végén fejeződhet be, a BGYH közlése szerint ekkor nyithatják meg.

(Borítókép: A fővárosi Rác fürdő 2017. január 3-án. Fotó: Bruzák Noémi / MTI)