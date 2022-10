Újra élesedik a vasárnapi boltzár

Az év negyvenkettedik hetében ismét vasárnapi boltzár lesz érvényben Magyarországon, ugyanis idén az október 23-i nemzeti ünnep a hét utolsó napjára esik. A jeles nap miatt az országban a legtöbb üzletlánc zárva tart, ezért a magyar vásárlóknak fel kell készülniük arra, hogy a hét többi napján intézzék a nagybevásárlást.

Az évben ez már a harmadik ünnep, amely vasárnapra esik. Fő szabály szerint a nemzeti ünnepnapokon az üzleteknek zárva kell tartaniuk Magyarországon, így tehát sem a bevásárlóközpontok boltjai, sem a barkácsüzletek vagy a legnagyobb kiskereskedelmi hálózatok, mint a Tesco, az Auchan, a Lidl, az Aldi, a Spar és a Penny sem nyithat ki.

A Pénzcentrum azt írja, érdemes megjegyezni, hogy a CBA, a Príma, a Coop, valamint a Reál boltjai üzletenként eltérő nyitvatartással működnek az ünnepi időszakban, ezért inkább az interneten vagy az üzletekben kihelyezett tájékoztatók alapján tájékozódjanak az adott üzlettel kapcsolatban a vásárlók. Továbbá azt is kiemelik, hogy az OMV Spar expressz üzletek is kivételt képeznek, mivel ők ünnepnapokon is nyitva lehetnek. De a jogszabály szerint kivételek lesznek

a benzinkutak,

az önálló virágboltok,

az újságosok,

az édességboltok

és a kisebb, jellemzően nonstop üzemelő boltok, illetve a trafikok, ha a tulajdonos vagy a családtagja áll a pult mögé.

Mivel a nem élelmiszert árusító kiskereskedelmi egységek egyéni rendben tarthatnak nyitva, számos szaküzlet és kereskedés egyéni döntése lehet, hogy kinyitja-e a boltot.

