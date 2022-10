Újabb budapesti kerületben vezették be a menstruációs szabadságot

A VII. kerületi képviselő-testület egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a menstruációs szabadság bevezetésére vonatkozó javaslatot. Ennek megfelelően az erzsébetvárosi önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági cégeknél orvosi igazolásra szabadságot lehet kivenni menstruációs fájdalom vagy görcsök miatt.

A javaslatot megszavazták a Fidesz–KDNP képviselői is. Egyikük, Veres Zoltán viszont diszkriminatívnak tartja az új szabályozást. Hozzátette: a kerületben korábban is tekintettel voltak arra, ha valakinek egészségügyi segítségre volt szüksége. Sőt ha valaki orvosi papírral kéri a felmentését a munka alól, azt a cégeknek nincs is joguk felülbírálni – írja a HVG.

Terézvárosban is bevezették

Soproni Tamás, Terézváros polgármestere szeptember elején jelentette be, hogy a VI. kerületi önkormányzati cégek is bevezetik a menstruációs szabadságot. „Nem lehet hatékony munkavégzést várni attól, aki akár a katedra mögött állva, a számítógépnél ülve vagy a gyártósor mellett fájdalomtól szenved” – írta akkor közösségi oldalán Soproni, aki hozzátette: kutatások alapján a fiatal nők hatvan-kilencven százaléka szenved diszmenorrheától, azaz fájdalmas menstruációtól. Szerinte az a politikus, aki a társadalom ekkora hányadának, nők százezreinek problémájával nem foglalkozik, nem méltó arra, hogy bárkit is képviseljen.

A terézvárosi önkormányzat tulajdonában álló cégek havonta egy extra, fizetett szabadnapot biztosítanak a diszmenorrheás nőknek.

Európában elsőként Spanyolországban vezették be a menstruációs szabadságot, ahol havonta három nap szabadságot biztosítanak azoknak a nőknek, akik erős menstruációs fájdalmaktól szenvednek.