Új szakaszába érkezik a népszámlálás

Azokat a háztartásokat, ahol nem éltek a kérdőív online kitöltésének lehetőségével, számlálóbiztosok keresik fel október 20. és november 20. között. A válaszadás a népszámlálásról szóló törvény értelmében kötelező – olvasható a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közleményében.

Október 19-én délelőtt 10 órakor lezárult a 2022-es népszámlálás online kitöltési szakasza. Az adatgyűjtésben érintett

mintegy 5 millió cím 63,5 százalékából, 3,2 millió címről összesen csaknem 7 millió személyi kérdőív érkezett be a rendszerbe.

Ez több mint a háromszorosa az előző, 2011-es népszámláláson elért eredménynek, amikor a kérdőívek 20 százalékát töltötték ki interneten a magyar emberek.

Az ország valamennyi településén éltek a kérdőívek online kitöltésének lehetőségével. A megyék közül arányaiban Pest megyéből érkezett be a legtöbb kérdőív (71,7 százalék), a második helyen Győr-Moson-Sopron (69,5 százalék), míg a harmadik helyen Fejér megye végzett (67,5 százalék).

A megyei jogú városok esetében arányaiban Érdről érkezett be a legtöbb kitöltött kérdőív (a kitöltési arány 79,7 százalék), a második Székesfehérvár (75,1 százalék), a harmadik Szeged (72,4 százalék). Budapesten a címek 70,8 százalékáról küldték be online a kérdőívet. A fővárosi kerületek közül a XVII. (81,2 százalék), a XVI. (80,9 százalék), és a XXII. kerület (77,3 százalék) végzett az első három helyen.

Hat településen az internetes kitöltési arány meghaladta a 90 százalékot,

ebből négy Győr-Moson-Sopron megyében (Fertőendréd, Harka, Győrzámoly, Győrújfalu), egy Veszprém (Márkó), egy pedig Pest megyében (Telki) található.

Az online kitöltési arány ilyen rövid idő alatt nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedőnek számít.

Sokan hagyták az utolsó pillanatra a válaszok beküldését, az online szakasz utolsó hétvégéjén a korábbi napi átlag többszöröse érkezett be a kérdőívekből.

Míg péntek reggel 7 óráig a címek 42,9 százalékáról küldték be a válaszokat, szombat estére a kitöltési arány meghaladta az 50 százalékot, vasárnap estére pedig már a 60 százalékot is elérte. Vasárnap összesen több mint egymillió személyi kérdőívet küldtek be a háztartások.

Csütörtöktől érkeznek a számlálóbiztosok

A kérdőíveket csütörtöktől már csak számlálóbiztosok segítségével lehet kitölteni, akik minden hétköznap és hétvégén is dolgoznak.

Ha a számlálóbiztos nem találja otthon a felkeresett embereket, a postaládában hagy egy értesítőt, megjelölve rajta a következő felkeresés időpontját, valamint a telefonos elérhetőségét. Ezen a telefonszámon lehet időpontot egyeztetni a számlálóbiztossal, aki legközelebb akkor megy ki az adott lakcímre, amikor az biztosan megfelel az ott élőknek.

A kérdőívek lezárásakor a rendszer az adatokat automatikusan titkosítja,

a beküldéssel azok közvetlenül a KSH védett szerverére érkeznek.

Minden számlálóbiztosnak saját, névre szóló, egyedi azonosító számmal rendelkező számlálóbiztosi igazolványa van, amely a személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal együtt érvényes. Amikor a számlálóbiztos felkeresi az adott lakcímet, fel kell mutatnia a számlálóbiztosi igazolványát. A számlálóbiztos személyéről a népszámlálás teljes időszakában működő, ingyenesen hívható információs telefonszámon (+36-80-080-143) lehet érdeklődni a felkeresett háztartás lakcímét megadva.

Az adatszolgáltatás a lakáskérdőív kitöltésével indul, majd a személyi kérdőívek következnek. Utóbbiból annyit kell kitölteni, ahányan az adott lakásban élnek. A válaszokat a számlálóbiztos elektronikus eszközön (tableten) rögzíti, majd lezárja.

November végén pótösszeírás lesz

Azok, akik a szerdán zárult online adatszolgáltatási időszakban nem tettek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek, és a számlálóbiztosoknak sem sikerül elérniük a november 20-ig tartó összeírói időszakban, pótösszeíráson november 21. és 28. között, a települési jegyzőt felkeresve tölthetik ki a népszámlálási kérdőívet – derül ki a KSH közleményéből.