Mit csináltak Berlinben magyar ellenzéki politikusok?

Az Európai Szocialisták Pártjának 32 teljes jogú, 14 társult, valamint 14 megfigyelő státuszú párt a tagja. Berlini kongresszusokon a PES elnökévé Stefan Löfvent, Svédország volt miniszterelnökét választották.

A Demokratikus Koalíció delegációja is jelen volt az Európai Szocialisták Pártjának kongresszusán, ahol Dobrev Klára többek között Olaf Scholzcal találkozott. Az árnyék-miniszterelnök így számolt be a német kancellárral történt egyeztetéséről: „Berlinben Olaf Scholz német kancellárral találkoztam és a felfüggesztett európai uniós forrásokról beszéltünk. Azt mondta, hogy jogállamisággal, korrupcióellenes küzdelemmel kapcsolatban nem fog kompromisszumokat kötni. Számára nem lesz elég annyi, hogy a magyar kormány korrupcióellenesnek beállított jogszabályokat visz át a Parlamenten. Csak akkor támogatja az uniós források megindítását, ha a magyar kormány valódi eredményeket tud elérni a jogállamiság helyreállítása és a korrupció megfékezése terén. A gyakorlatban, és nem csak papíron.”

Rónai Sándor, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője, az árnyékkormány külügyminisztere az Index kérdésére összegezte:

A DK szempontjából azért is volt fontos a kongresszus, mert már kilenc éve tagjai vagyunk az Európai Parlamentben a Szocialisták és Demokraták frakciójának, a kongresszus előtt pedig benyújtottuk jelentkezésünket az európai pártcsaládhoz is. A legfontosabb történése volt a hétvégének, hogy Dobrev Klára egy szervezett találkozó keretein belül Olaf Scholz német kancellárral tárgyalt, valamint több miniszterelnökkel, miniszterrel is volt lehetőség beszélgetni. Én is számos meghatározó beszélgetésen vagyok túl, az árnyékkormány külügyminisztereként elengedhetetlennek tartom, hogy újraépítsük azokat a kapcsolatokat, melyeket Orbán Viktor az elmúlt tizenkét évben lenullázott.