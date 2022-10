Gumimatracon úszott a csempészett cigi, de így is lefoglalták

Az adóhatóság bevetési igazgatóságának sajtóreferense, Dávid Zoltán azt közölte az MTI-vel, hogy a pénzügyőrök és a rendőrök egy közös ellenőrzés során lettek figyelmesek a folyón úszó matracra, amely elé becsomagolt dobozokat kötöttek,

és, mint utóbb kiderült, csempészcigarettát rejtettek el azokban.

A pénzügyőrök követték és végül egy csónakkal a partra húzták a sodródó matracot. A dobozokban összesen 10 ezer doboznyi adózatlan cigarettát találtak, amelyet lefoglaltak.

Az eset nem példa nélküli, ugyanis pár hónapja egy 32 milliós, gumicsónakos csempészcigifogás is volt ugyanott, a magyar–ukrán határon. De arra is volt már példa, hogy ugyanennél a határnál drónokkal próbáltak meg cigarettát csempészni, máshol pedig arra is volt példa, hogy a gumikerékbe próbálták meg elrejteni a dohányt.