Októberben nőtt a Fidesz támogatottsága egy felmérés szerint

A nyár végi hét százalékpontos gyengülés után októberre öt százalékponttal erősödött a Fidesz támogatottsága – közölte a Nézőpont Intézet. Az ellenzéki térfélen a Demokratikus Koalíció nyert nagyot, valamint – most először – Jakab Péter új pártja is felkerült a radarra.

A Magyar Nemzet a Nézőpont legfrissebb, október 17. és 19. közt készített felmérésük alapján azt írta, hogy most az aktív választók 52 százaléka szavazna a Fideszre,

amely az áprilisi választási eredményhez hasonló szintet jelent.

Hozzátették azt is, hogy az Orbán Viktorral szembeni elégedettségi index is javult az utóbbi időben, és most a szavazók 53 százaléka elégedett a miniszterelnökkel. Szerintük ez azt magyarázza, hogy a magyar lakosság kétharmadának a rezsiköltségei „csak kismértékben vagy egyáltalán nem változtak”.

A Magyar Nemzet által ismertetett felmérés szerint az ellenzéki térfélen csak a Demokratikus Koalíció tudta növelni a támogatottságát. A Nézőpont szerint a párt az aktív szavazók körében 9 százalékon áll (szemben a nyár végi 6 százalékkal). A felmérés készítői szerint a növekedés a párt árnyékkormány-alakításának tudható be, és annak, hogy ezáltal cselekvőképességet mutatnak.

A többi ellenzéki párt támogatottsága viszont egytől egyig a parlamenti bejutási küszöb alatt van a felmérés szerint.

A Mi Hazánk négy százalékon, a Momentum és az Magyar Kétfarkú Kutya Párt három-három százalékon áll (a korábbi felmérés szerint e három párt még a bejutási küszöb felett volt). A Jobbik (2 százalék), az MSZP (2 százalék), az LMP (1 százalék) és a Párbeszéd (1 százalék alatt) szintén az előző felméréshez hasonlóan a bejutási küszöb alatt maradt.

Új párt jelent meg a színen

Megjelent viszont a pártok közt egy új versenyző: Jakab Péter nemrég alakult mozgalma, a Nép Pártján

októberben először érte el az egyszázalékos támogatottsági szintet.

A Nézőpont Intézet végül arról is beszámolt, hogy továbbra is magas azoknak az aránya, akik kormánykritikusak, de nem tudnak választani a jelenlegi pártok közül: októberben az ő arányuk már 20 százalék volt, szemben a nyár végi 16 százalékkal.

(Borítókép: Papajcsik Péter/Index)