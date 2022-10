Uzsorakölcsönt vesznek fel a bevásárláshoz a nyugdíjasok

Tizenegy százalékkal kerül többe most egy bevásárlás, mint egy hónapja. Az agrárközgazdász azonban nem szolgált jó hírekkel, minden valószínűséggel a következő hónapokban folytatódni fog a drágulás. A Nyugdíjas Parlament elnöke elmondta, hogy a nyugdíjasok már az utolsó értékeiket teszik pénzzé.

A KSH adatai szerint hazánkban 35 százalékos az élelmiszerinfláció, a kenyér, a tojás, a tészta megállíthatatlanul drágul. A nyugdíjasok ugyan több jogcímen fognak novembertől emelést kapni, ennek ellenére az infláció őket érinti a legérzékenyebben.

Karácsony Mihály, az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület elnöke az ATV-nek elmondta, hogy sokan olyan uzsorakölcsönökhöz, amit később nem tudnak visszafizetni, vannak akik ingóságaikat próbálják pénzzé tenni, hogy fenn tudják tartani magukat a mostani helyzetben.

Az utolsó értéktárgyait, a szüleitől megörökölt órákat, karpereceket, télikabátokat viszik be a zaciba és tudja, hogy soha nem fogja tudni azt már kiváltani

– részletezte.

Raskó György agrárközgazdász szerint jó ideig nem várható, hogy a drágulás megálljon, januárig vagy februárig az árak folyamatosan emelkedni fognak. Az aszály miatti takarmányköltségek most csapódnak le, ahogy az energiaválság is csak most fog begyűrűzni.

Az élelmiszeripari feldolgozók most kapják meg az energiaszámlákat, most az újakat, és azokat nyilvánvaló, hogy a költségeik közé kénytelenek beépíteni

– fejtette ki az ATV-nek, majd hozzáfűzte, hogy az ársapka némi védelmet jelent ez ellen, ugyanis hatósági árstop nélkül ezek a termékek is 30 százalékkal drágábbak lennének.

(Borítókép: Karen Ducey / Getty Images)