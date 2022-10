Kemenesi Gábor elárulta, lesz-e Covid-hullám ősszel

Visszatér az influenza, ami a koronavírus-járvány miatt dupla terhelést jelent az egészségügyre – mutatott rá Kemenesi Gábor. Közösségi oldalán megosztott bejegyzésében a virológus elárulta, továbbra is fontos a maszkviselés, azonban nem mindegy, milyet viselünk.

Valószínűleg lesz Covid-hullám ősszel, ám képtelenség megjósolni bármit is ezzel kapcsolatban – írta közösségi oldalán Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának munkatársa. A szakember úgy véli: „elértük a pandémia azon szakaszát, amikor egymással párhuzamosan több variáns is terjed világszerte, és nagyon hasonló irányba mutálódnak”.

Ez nagyjából arra utal, hogy nagyon hasonló hatások érik a vírust mindenhol, valószínűleg annak köszönhetően, hogy már a világ nagy része rendelkezik valamilyen módon megszerzett immunitással – azaz vagy vakcinálva lett, vagy találkozott a vírussal, vagy mindkettő egyszerre

– magyarázta a virológus. Mint írta, a vírus több, párhuzamosan felbukkant és terjedő variánsa hasonló mutációk begyűjtésével próbálja az így kialakult immunitást kicselezni, ami a gyakorlatban „az újra elkaphatjuk” felé nyit kaput.

Ami még jelentős változás, hogy immáron látható módon is megjelentek és terjednek a vírus rekombináns változatai. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy különböző variánsok gének szintjén keverednek, és szintén az előbb már említett tulajdonságok felé fejlődnek

– írta közösségi oldalán Kemenesi Gábor. Hozzátette, továbbra is igaz, hogy jobban terjed a vírus a világban, mint az nekünk optimális lenne, ezért fejlesztenek továbbra is a variánsokhoz igazodó védőoltásokat.

Rajtunk múlik, mikor szabadulunk

Az okosabb országok már most, a járványhullám felfutásának küszöbén komoly emlékeztetőoltás-kampányba kezdtek – mutatott rá a szakember, aki példaként említette Belgiumot. Elmondása szerint országonként különböznek a járványadatok, de a legfontosabb mérce a kórházi kezelések száma.

Láthatjuk, tapasztalhatjuk saját bőrünkön, hogy mennyire káros egy sérülékeny egészségügyi ellátórendszerre a túlterhelés, évekig éreztetheti hatását

– emelte ki Kemenesi Gábor.

Visszatér az influenza?

Ami azonban lassan biztosra vehető, az az influenza visszatérése.

Kemenesi Gábor tájékoztatása szerint a friss angliai és ausztrál adatok szerint is korábban kezdődik, és nagyrészt a fiatalokat érinti az idei influenzaszezon. „Sajnos ha sok fiatal lesz beteg, hatékonyabb a vírus kockázati csoportokra történő átvitele is” – magyarázta a virológus.

Nagyon, nagyon fontos, hogy idén influenza ellen is oltassunk

– szólított fel a szakember. Szerinte az influenza is komoly terhelést gyakorol a kórházakra, a Covid–19 mellett pedig dupla terhelésre lehet számítani – láthatjuk, hogy ennek akár évekre is hatása lehet az ellátórendszerre. Rendkívül fontos lenne országos, kiterjedt oltási kampányba kezdeni már most – mutatott rá.

Mi van a maszkokkal?

Kemenesi Gábor szerint a maszkot érdemes adaptív módon használni. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy légúti fertőzés hulláma vagy időszaka érkezik, legalább a zárt és rosszul szellőző helyeken viseljük.

Fontos, hogy a szövetmaszkoknak és a sebészi maszkoknak csupán tömeghatásuk van, tehát viselésük csak akkor eredményes, ha mindenki hordja őket, így pedig kevesebb vírus kerül a környezetbe – emelte ki a virológus.

Kötelező maszkviselés hiányában azonban magunkra vagyunk utalva, FFP-maszkon kívül tehát nem ajánlott más típusú maszk viselése. Az FFP-maszkok használatával hatékonyan tudjuk védeni magunkat a fertőzésektől

– hangsúlyozta Kemenesi Gábor.

(Borítókép: Kemenesi Gábor. Fotó: Sóki Tamás / Index)