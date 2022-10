Új vezetőket választott az MSZP

A tisztújításon egy női és egy férfi társelnököt választott a párt. Kunhalmi Ágnes már 2020 óta a párt női társelnöke volt, az eddigi férfi társelnököt, Tóth Bertalant viszont Komjáthi Imre váltotta a tisztségben. Megválasztásuk után mindkét társelnök beszédet tartott.

Kunhalmi Ágnes szerint a Fidesz megcsinálta azt, amivel őket támadták a választáson

Kunhalmi Ágnes hangsúlyozta, hogy most „sorsfordító” időket élünk, és ehhez az MSZP-nek is igazodnia kell, új alapokra kell helyezni a hazai baloldal politikáját. Kitért arra is, hogy most számos válsággal kell szembenéznie Magyarországnak, és a mostani súlyos gazdasági helyzetben a Fidesz – 2010 óta először – olyan megszorításokat vezetett be, amelyek a társadalom nagy részét érintik.

Amivel az ellenzéket támadták, a legutóbbi választásokon, hogy mi akarunk megszorítani, azt maguk hajtják végre

– fogalmazott Kunhalmi, kitérve arra is, hogy a Fidesz nem foghat mindent a háborúra és a szankcióra, ugyanis már az orosz-ukrán háború előtt is magas volt az infláció, és a forintot is „tudatosan gyengítette” a kormány és a jegybank.

Szintet lépett a rendszer

A politikus azt is hangsúlyozta, hogy „a Fidesz autoriter rendszere ismét szintet lépett” azáltal, hogy most már jogtalanul rúgnak ki és fenyegetnek meg pedagógusokat. Hozzáfűzte: a párt azt követeli, hogy vegyék vissza őket, ne fenyegessék őket és emeljék meg a bérüket, valamint állítsák vissza a tanítás szabadságát.

Aki él és mozog, az országban az legyen szolidáris velük, menjen holnap demonstrálni [az október 23-ai tanártüntetésre – a szerk.], látnia kell az egész országnak és Európának is, hogy sokan vannak, akiknek fontos a jó oktatás, a fiatalok és az ország jövője!

– üzente pártjának Kunhalmi Ágnes.

Gazdaságpolitikai fordulat kell, nem térhet vissza a 2010 előtti világ

Az MSZP női társelnök azt is hangsúlyozta, hogy „a 2010 előtti politika visszahozatala” nem alternatíva, ez már neki is kevés lenne, nemhogy az új generációknak. Épp ezért szerinte „új, válaszok kellenek a válságra, új és igazi baloldali, szociáldemokrata válaszok.

Ennek a legfontosabb eleme, alapja a korábbiakhoz képest a baloldali gazdaságpolitika. Mert új, igazi szociáldemokrata válaszokat csak igazi baloldali gazdaságpolitikával lehet adni. Fordulatra van szükség a politikánkban, baloldali gazdaságpolitikai fordulatra

– tette hozzá, majd kitért arra is, hogy nemet kell mondaniuk „a 2010 előtt és a rendszerváltás óta ciklikusan alkalmazott és most Orbán által is használt megszorításokra”.

Kunhalmi Ágnes azt is hangsúlyozta ezzel összefüggésben, hogy 2010 után az MSZP „nem végezte el a szembenézés feladatát”, és nem tudták helyén kezelni a 2010 előtti kormányzati tevékenységet – sem annak eredményeit, sem pedig a hibáit. Felsorolta, hogy számos eredményt is magukénak tudhatnak, többek közt azt, hogy csökkentek a társadalmi-jövedelmi különbségek, erősödött a középosztály, nőtt a felsőoktatásban részt vevők és nyelvvizsgázók száma, valamint a párthoz fűződik a panelprogram és a 13. havi nyugdíj bevezetése is.

Saját miniszterelnök-jelöltet ígért a következő választásra

Hozzátette azt is, hogy nemcsak gazdaságpolitikai koncepcióváltásra van szükség, hanem arra is, hogy tanuljanak a 2022-es választások tanulságaiból. Szerinte az egyik tanulság az, hogy csak egy új „megszorításoktól mentes igazi szocialista-szociáldemokrata központú programmal” lehet legyőzni a Fideszt.

A másik tanulság, hogy ezt a jobboldali rendszert nem lehet jobbról, jobboldali miniszterelnök-jelölttel legyőzni. Ezért a következő választáson, az előválasztáson lesz igazi baloldali alternatíva, az MSZP-nek lesz saját miniszterelnök-jelöltje. Mert az MSZP igazi baloldali programját csak MSZP-s jelölt tudja képviselni őszintén, megalkuvás nélkül

– fogalmazott Kunhalmi Ágnes, hozzátéve azt is, hogy a 2022-es választáshoz hasonló összefogásra is szükség lesz, mert ha ezt nem lett volna, akkor még ezt az eredményt sem érték volna el. Ennyi közös jelöltünk sem tudott volna győzni.

Több százezer ember vágyik egy jó MSZP-re

„A baj, hogy az ellenzék akkorra fogott össze rendesen, mire a Fidesz rendszere lényegében kiteljesedett, függőségi viszonyok millióit hozva létre az országban. 2014-ben, de 2018-ban sem volt abszolút többsége, akkor kellett volna. Most már sajnos az van”.

De mondok még valamit, ha holnap hirtelen demokrácia lenne az országban, kiegyenlített médiaviszonyokkal, a régi választási törvénnyel, az ellenzék a mostani állapotában akkor is veszítene

– fűzte hozzá a politikus.

Beszéde végén Kunhalmi Ágnes megköszönte az aktivistáknak a 2022-es választás alatt végzett munkát, és azt mondta, hogy folytatni kel la párbeszédet a többi ellenzéki párttal.

Nehéz lesz ez a két év, de tudom, hogy meg fogjuk csinálni. Sok százezren várják ebben az országban, hogy az MSZP olyan legyen mint régen. Új baloldali politika kell, és újra MSZP kell Magyarországon

– zárta beszédét.

Komjáthi Imre: nem én vagyok a legjobb stratéga vagy szervező, de...

Komjáthi Imre azzal kezdte a beszédét, hogy valószínűleg nem ő a párt legjobb stratégiája és szervezője, de mégis azért őt választhatták meg, mert nagyon keményen tud dolgozni, és mert a pártnak „egy tanulni, fejlődni képes munkásemberre” van szüksége vezetőként.

Ezután felsorolta, hogy a múltjából eredendően tudja, milyen az, amikor egy munkásnak évtizedeken keresztül kell „güriznie”.

Azt akarom, hogy az MSZP azoknak a dolgozó embereknek a pártja legyen, akiknek a szavát eddig nem hallották meg a dolgukról döntő hatalmasok

– mondta, hozzátéve azt is: nála nem lesz hír az, hogy országjárásra indul, vagy felül a buszra, mert számára hétköznapi dolog lesz az, hogy állandóan kapcsolatban marad az országban élő emberekkel.

Vannak kiváló politikusaik, ők a legerősebbek az önkormányzatokban

Az MSZP férfi társelnöke arról is beszélt, hogy szerinte mindenük megvan ahhoz, hogy sikeresek lehessenek a jövőben. „Van politikai programunk, van szervezetünk, országos hálózatunk, erős szakértői bázisunk, és vannak kiváló politikusaink, mind helyi, mind országos szinten” – mondta, hozzátéve:

A demokrata pártok közül a MSZP-nek van a legtöbb önkormányzati képviselője és a legtöbb polgármestere, vagyis önkormányzati szinten az MSZP a legerősebb demokrata ellenzéki párt

Komjáthi Imre szerint ezáltal nekik van a legtöbb lehetőségük arra, hogy alternatívát mutassanak a Fidesszel szemben.

Mi nemcsak beszélünk, hanem cselekszünk is. És meggyőződésem, hogy ezt egyre többen észre fogják venni és értékelni fogják

– mondta a politikus, utalva arra, hogy milyen szerepet vállaltak az utóbbi idők kormányellenes megmozdulásaiban.

És most úgy mondjam, hogy mindenki értse, kormánypárti és ellenzéki egyaránt: az MSZP az igazi baloldal.

– fűzte hozzá, majd utalt arra, hogy ők az egyetlen „vegytisztán” baloldali ellenzéki párt.

A Fidesz megbuktatása csak az eszköz, nem a cél

Komjáthi Imre azt is hangsúlyozta, hogy nekik azon kell dolgozniuk, hogy a magyar emberek a mostaninál jobban élhessenek.

Az, hogy ehhez a Fideszt meg kell buktatni, csak egy járulékos feladat ezen az úton. Szükséges következmény, de nem elégséges.

– mondta, hozzátéve azt is, hogy mindez tükröződik a párt programjában is, amelynek három pillére van: a szabadság biztosítása, az esélyegyenlőség megteremtése, és a környezetvédelem, a „klímaigazságosság” erősítése.

Nemzeti fordulat?

A tisztújító kongresszus előtt egyesek már spekulálták, hogy most egy kisebb nemzeti fordulat jöhet az MSZP-ben. Komjáthi Imre a beszéde néhány pontján tett is ilyen utalásokat.

„Baloldaliak vagyunk, és patrióták. Egységes nemzetben gondolkodunk [...] itt az anyaországban és a határainkon túl is” – mondta a beszéde végéhez közeledve, majd hozzátette azt is: nem fogadják el, hogy „tehetségtelen” emberek milliárdosok legyen az államkassza rovására, miközben „családok tízezrei” szegényednek el.

Hiszek egy olyan MSZP-ben, amely profi szakemberekkel, új módon, modern eszközökkel fog politizálni [...] Szándékosan nem mondok neveket, mivel a lista túl hosszú lenne

– hangsúlyozta, hozzátéve azt is: a Fidesz leváltására egyetlen párt sem képes egyedül, ezért kezdeményezni fogja, hogy az ellenzéki pártok a 2019-es önkormányzati választáshoz hasonlóan működjenek együtt 2024-ben, az európai parlamenti és önkormányzati választásokon.

Komjáthi ezután arról is beszélt, hogy korábban sokáig ő maga is dolgozott „melósként”, ezért tisztában van azzal, hogy milyen helyzetben vannak az alacsony sorban élő munkavállalók.

Én tőlem nem fogjátok hallani azt, hogy előre, de azt igen, hogy utánam!

– üzente a munkásoknak, majd a beszédét azzal zárta: „Én szolgálni fogom ezt a pártot és ezt a nemzetet. Isten engem úgy segéljen!” – zárta beszédét.

