Gulyás Gergely: Racionális döntés született Brüsszelben

Gulyás Gergely a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában azt mondta: Magyarország számára hátrányos lett volna, ha az Európai Unió a gázra vonatkozóan is szankciókat és embargót vezet be, valamint olyan gázárképzést fogad el, amely veszélyezteti a hosszú távra megkötött gázszerződéseket. Ez Magyarország esetében azt jelentené, hogy az oroszok felmondanák a korábban megkötött szerződést, és innentől kezdve az ország gázellátása kerülne veszélybe – fejtette ki.

A miniszter szerint az Európai Bizottság az ülésre lényegében nem árcsökkentő, hanem a szankciókat a gázra is kiterjesztő javaslatokkal érkezett, ami egyértelműen és biztosan azzal járt volna,

hogy Magyarországon a családoknak és a vállalkozásoknak nem jut elegendő gáz – fogalmazott a miniszter.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy ezt megakadályozták.

Az uniós csúcs döntései szerintünk racionális alapon nyugszanak. És valóban az a helyzet, ami fontos volt, azt meg tudtuk védeni, ami pedig előnyös, abból mi is részesedhetünk

– értékelt a fideszes politikus az MTI tudósítása szerint.

Hozzátette azt is: Európa nem képes saját magát gázzal ellátni, így nincs abban a helyzetben, hogy diktálja az árakat. Az áram esetében ugyan önellátó a kontinens, de ebben a szegmensben is egyelőre a gázpiac határozza meg a kialakuló árakat. Kitért arra is, hogy a problémákat ugyan nem oldja meg, de jó ötlet lehet a ma olcsóbban előállítható, megújuló energia használata, ez enyhíteni tudja a bajainkat, és valamennyivel lejjebb viheti különösen az áram árát.

A közös uniós gázbeszerzések ötletével kapcsolatban Gulyás Gergely úgy vélekedett, a magyar kormány ragaszkodik ahhoz, hogy ne legyen kötelező semmilyen beszerzésben részt venni. Mindaddig, amíg egy ilyen mechanizmus, eljárás nem közös akció, hanem önkéntes, és a csatlakozásról alkalomról alkalomra szabadon dönthetünk, addig ez a mi érdekeinkkel is összhangban áll – közölte a miniszter.

A szombati kormányinfón bejelentett gazdasági intézkedésekre kitérve a miniszter azt mondta: a kormány célja, hogy a magyar gazdaság a lehető legkisebb veszteségeket szenvedje el a jelenlegi helyzetben.