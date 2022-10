Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének országos választmányi tagja arról beszélt, hogy 147 oktatásügyi esemény volt az elmúlt időszakban, és Budapesten valamennyi tankerületnél készülnek megmozdulásokkal ezután is.

21 Nagy Erzsébet Galéria: Elindult a pedagógustüntetés (Fotó: Németh Kata / Index)

Most már kistelepüléseken is találkoznak olyan kiállással, „ami korábban soha nem volt”, úgy látják, hogy jogellenes és rendészeti eszközökkel is próbálják megakadályozni a sztrájkokat. Hangsúlyozta: mindenki tudja, hogy kezelhetetlen a pedagógushiány, de a kormány nem tesz semmit, a „pótlékemelést megette az infláció”.

Hangsúlyozta: sokaknak el kell dönteniük, hogy esznek vagy fűtenek, albérletet vagy számlákat fizetnek.

Szerinte a hatalom iránti kiszolgáltatottság céljával tartják alacsonyan a béreket. Nagy Erzsébet azt mondta, hogy 45 százalékos béremelésre, közalkalmazotti illetményemelésre és a túlóra kifizetésére itthon is megvan a pénz, csak nem nemzeti konzultációra vagy a pazarló tankerületi rendszerre kellene költeni.

„ Elegünk van a brüsszelezésből, a politikai vádakból, a kettős mércéből, elegünk van abból, hogy leépítették a közoktatást” – mondta N agy Erzsébet, aki szerint összeomlott a közoktatás, és a tűzoltás már kevés. Ezután felolvasta a PDSZ korábban ismertetett követeléseit, majd az Egységes Diákfront pontjait is.