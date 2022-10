Az MSZP nem lesz még egyszer „akkumulátor párt”

Baloldali fordulatra van szükség, ami a bérből és fizetésből élők számára garancia lehet a megélhetés biztosítására. Az MSZP két társelnöke az InfoRádió vendégekét a tanármegmozdulásokról, a szociális védőhálóról és a többi párthoz fűződő viszonyról is beszélt. Azt is elmondták, mit gondolnak a szocialisták a 2024-es előválasztásról.

Az igazi baloldali fordulatnak a gazdaságpolitikában kell kezdődnie, nem lehet visszatérni a 2010 előtti politikához, a megszorításalapú válságkezeléshez. Erről beszélt Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Emlékeztetett arra is, hogy a 13. havi nyugdíj intézményét az MSZP vezette be.

Komjáthi Imre társelnök a műsorban a határon túli magyarokkal kapcsolatban leszögezte: a nemzet legerősebb kötőeleme a szolidaritás. Azt is hangsúlyozta, hogy a bérből és fizetésből élő emberek, akik a hátukon viszik az országot, nem lehetnek kárvallottjai minden egyes válságnak, ezért úgynevezett szociális demokráciát kell létrehozni, ami magában foglalja azt is, hogy a cégek profitjából jelentősebb mértékben részesüljenek a munkavállalók. Szavai szerint jelenleg épp a kormány az, aki kiszolgáltatja őket a multiknak. Garanciák kellenek arra, hogy a munkás a fizetéséből meg tudjon élni – tette hozzá. A szociális védőhálót is megerősítené, ezért 9 hónapra emelnék a munkanélküliek jövedelempótló támogatását.

A kormány már a politikai retorzióktól sem retten vissza – utalt Kunhalmi Ágnes egyes pedagógusok kirúgására.

Balgaság lenne magára hagyni azt a kétmillió embert, aki a baloldalra szavazott a legutóbbi országgyűlési választáson. Ma az MSZP-nek van egyedül olyan programja a rezsistop keretében, amely valódi válságkezelést jelentene a társadalom széles tömegeinek.

Ez magában foglalja az energiaárak áfacsökkentését, ezt a jelenlegi 27 százalékról 5 százalékra csökkentenék. Meghatároznák azt is, hogy az áram és a gáz esetében egy bizonyos mennyiséget alanyi jogon kaphatnának a háztartások, lakóhelyhez kötötten.

A politikusoknak az a feladatuk, hogy felhangosítsák a pedagógustüntetésen részt vevők, esetenként a szakszervezetek hangját a médiában és a parlamentben – reagált Kunhalmi Ágnes az utcai eseményekre. Ha a pedagógusok azt kérik, hogy segítsen az MSZP a mozgósításban, akkor segíteni fognak, de eddig nem kérték – egészítette ki Komjáthi Imre.

A Demokratikus Koalícióhoz fűződő viszonyról Kunhalmi Ágnes úgy fogalmazott, a 2022-es választás nagy tanulsága az, hogy az autoriter Fideszt nem lehet egy jobboldali miniszterelnök-jelölttel leváltani, ezért a legközelebbi előválasztáson saját jelöltet állítanak majd. Ez azt is jelenti, hogy az MSZP kiáll az előválasztás intézménye mellett, azonban a 2024-es önkormányzati választáson természetesen magáról az előválasztásról is helyben kell dönteni. Az összefogás nem cél, hanem eszköz.

Az MSZP viszont nem lesz a jövőben „akkumulátor párt”, azaz amíg a benne lévő erőre szükség van, addig használják, majd a választás után mérgező anyagnak bélyegezve félreteszik

– jelentette ki Kunhalmi Ágnes, aki szerint 2024-ben nem az lesz a kérdés, hogy a polgármesterek hogyan kezelték például a válságot, hanem – feltételezése szerint – a Fidesz nagyon erős identitás és szuverenitás kampányáról szól majd minden. Ennek keretében a kormánypártnak az lesz a legfőbb célja, hogy a 2019 óta, az összefogás által irányított testületekből a baloldali vezetést „kitakarítsa”. A fővárost illetően azt mondta, a Tüttő Kata, Karácsony Gergely kettősnek köszönhető, hogy Budapest működik, az azonban nincs napirenden, hogy 2024-ben is támogatják-e a párbeszédes főpolgármester újraválasztását, erről külön kell majd a párt vezető testületeinek dönteniük.

(Borítókép: Kunhalmi Ágnes és Komjáthi Imre 2022. október 23-án. Fotó: Mónus Márton / MTI)