Egyszerű a megoldás, ha stresszes az élete

A koronavírus-járványt követő energia-veszélyhelyzet, valamint a világszerte jelentkező gazdasági válság miatt az emberek stressz-szintje kiemelkedően megugrott, a kezelésére viszont nem fektetnek kellő figyelmet, így a testedzésre sem. A mozgás az egyik legjobb feszültségoldó, az aktív életmód nemcsak testünkre és lelkünkre, de a munkavégzésünkre is jó hatással van.

Az Eurobarometer 2022-es felmérése alapján a magyarok csupán 4 százaléka sportol rendszeresen, 22 százalék törekszik rá, 15 százalék pedig ritkán, de végez testedzést, azonban 59 százalékuk egyáltalán nem sportol. A mozgásszegény életmód leginkább az időhiánynak és a nem megfelelő motivációnak tudható be.

Pedig a sport az egészséges életmód egyik alapja, fizikailag, szellemileg is aktívabbá tesz, valamint mérsékli a frusztrációt is. A stressz csökkentése most még jobban felértékelődik, hiszen az áremelkedések és a gazdaság jelenlegi helyzete miatt az emberek egyre szorongóbbá válnak, féltik munkájukat, így még többet dolgoznak, a szabadidőre szánt kiadásokat pedig egyre csökkentik. A sportolás ugyanakkor az egyik legköltséghatékonyabb feszültségoldó lehet, az otthoni tornázás, futás vagy épp a kerékpáros közlekedés nem jelent nagy anyagi terhet.

A K&H közleményében összeszedte, miért éri meg a munkáltatóknak is támogatni beosztottjaik sportolását: