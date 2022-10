Nagy fordulat zajlik a háborúban – mondta a honvédség volt vezérkari főnöke

Szenes Zoltán nyugalmazott altábornagy, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt arról, hogy most zajlik a második nagy fordulat a háborúban. Kitért arra is, hogy az oroszoknak a legfrissebb fejlemények után mi lehet a reális hadicélja a háborúban, és hogy mi történhetett fél hónappal ezelőtt felrobbantott krími hídnál.

Szenes Zoltán szerint az első nagy fordulat az ukránok szeptember elején történt keleti, harkivi ellentámadása volt, akkor ugyanis először történt meg az, hogy – a nyugatról érkezett haditechnikai eszközök segítségével – az ukránok nagy területen visszaszorították az orosz csapatokat.

A szakértő – aki jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professor emeritusa és a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke – szerint a háború második nagy fordulata Szergej Szurovikin orosz tábornok hadszíntérparancsnokká való kinevezése volt, amely két hete történt meg. Kifejtette: Szurovikin kinevezése óta jól láthatóan megváltozott az oroszok stratégiája.

Folyamatosan mennek a civil infrastruktúra, kritikus infrastruktúra, közműrendszerek, villamos művek elleni támadások, tehát tulajdonképpen ez egy új stratégia. Ezt a légierőelmélet úgy hívja, hogy mélységi stratégiai bombázás vagy pusztítás, aminek az a célja, hogy a légierő fölfalja az adott ország lakosságát, illetve az erejét a pusztítással annyira meggyengítse, hogy az ellenfél feladja a háborút

– mondta az InfoRádiónak Szenes Zoltán.

Hozzátette azt is: létezik egy olyan hadelméleti teória, amely szerint önmagában a légierővel meg lehet nyerni a háborút, és erre építhetnek most az oroszok – bár szerinte ez valójában nem lesz elég, hiszen a második világháborúban is kellettek például a szárazföldi erők a szövetségesek győzelméhez. A volt vezérkari főnök mindemellett elismerte, hogy az oroszok új stratégiája jelentősen gyengítheti az ukrán háborús gépezetet.

Ukrajna azóta folyamatosan hátországban védekezik, nemrégen nyilatkozta Zelenszkij, hogy a villamosrendszerük harminc százaléka nem működik, és ebből fakadóan a hátország gyengítése gyengíti a támadó műveleteket is, a logisztikát, a szállításokat, a figyelmet. Ezzel szerintem az oroszok azt akarják elérni, hogy időt nyerjenek, hogy az úgynevezett részleges mozgósításban minél több erőt át tudjanak vinni a területekre

– fogalmazott Szenes Zoltán.

A Donbász elfoglalása még reális orosz hadicél lehet

A szakértő arról is beszélt, hogy délen, Herszonban már zajlik az orosz visszavonulás, és szerinte egy-két hét múlva onnan már a Krím-félszigetre fognak visszavonni minden erőt, mivel nem tudják másképp biztosítani a csapataik utánpótlását. Hozzátette azt is, hogy a fejlemények fényében az orosz hadi célok is erősen korlátozottak lehetnek most már – de a Donbász teljes elfoglalása még most is reális cél lehet.

Szerintem a reális maximális célja az orosz politikai katonai vezetésnek az lehet, hogy esetleg a donyecki megyét visszafoglalják, hogy a két népköztársaságnál elmenjenek a határig. Luhanszk, az már gyakorlatilag az övék, Donyeck megyének körülbelül még negyven százalékát el kellene foglalni, nagyon lassan megy, és látszik, hogy a másik két körzetnek [Herszon és Zaporizzsja – a szerk.] a határait nem akarják elérni

– fejtette ki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzora.

Ez történhetett a felrobbantott Krími hídnál

A volt vezérkari főnököt arról is megkérdezték az interjúban, hogy szerinte mi történhetett a kercsi hídnál, amelyet fél hónapja robbantottak fel.

Szenes Zoltán erre azt mondta: hihetőnek tartja azt, hogy ez egy jól megszervezett diverzáns akció volt. „Benne voltak ukránok, oroszok, örmények állítólag, én ezt elhiszem” – mondta, hozzátéve azt is, hogy a hidat őrző oroszok vagy hanyagok voltak (amiatt, hogy nem ellenőrizték a szállítmányt), vagy pedig lefizették őket, ez is egy lehetséges magyarázat.

(Borítókép: Megsemmisült lakóház Ukrajnában 2022. október 22-én. Fotó: Clodagh Kilcoyne / Reuters)